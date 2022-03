„HorseWatch“: Fünfjährige Studie untersucht Ausbildungsbeginn junger Pferde

Die Studie „HorseWatch“ startet ab dem 1. April und erfährt in den kommenden fünf Jahren eine Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Im Mittelpunkt der Studie steht die Frage, wie sich die Haltungs- und Trainingsbedingungen sowie das Einstiegsalter in das Training auf Gesundheit und Wohlbefinden junger Pferde auswirken.

Das Projekt „Untersuchung der frühen Nutzung von Pferden und möglicher Maßnahmen zur Vermeidung einer Überforderung oder Überlastung (HorseWatch)“ wird von einem Verbund verschiedener Institute durchgeführt. Die Diskussion um das Mindestalter von Pferden in der Arbeit hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Fahrt aufgenommen. In den kürzlich überarbeiteten Leitlinien für den Tierschutz im Pferdesport wurde beispielsweise erstmals festgelegt, dass Pferde erst ab einem Alter von 30 Monaten ins Training genommen werden dürfen.

Das stellt auch die Terminierung von Hengstleistungsprüfungen vor neue Herausforderungen. Der Verband des Deutschen Sportpferdes hatte beispielsweise vor wenigen Wochen erklärt, dass dreijährige gekörte Hengste dort 2022 als Pilotjahr ohne Leistungsnachweis in Deckeinsatz gehen dürfen. Das hatte eine Diskussion entfacht.

Wissenschaftliche Erkenntnisse fehlen bisher

Unter welcher Altersgrenze das Training von Pferden möglicherweise eher schadhaft ist, ist bisher Glaskugelleserei. An wissenschaftlichen Erkenntnissen mangelt es vollends. Die Studie „HorseWatch“ will das nun ändern. Das Forschungsteam möchte dafür die Reaktionen junger Pferde auf erste Trainingsreize untersuchen sowie die etwaigen Einflüsse darauf seitens unterschiedlicher Haltungsformen.

Dafür wurde die Studie in fünf Teilprojekte unterteilt. Neben Jungpferden auf der Weide und Warmbluthengsten sollen auch bei Trab- und Galopprennpferden die grundlegenden Körperfunktionen, Stressparameter, das Verhalten sowie die Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Gesundheit in Abhängigkeit vom Alter untersucht werden. Dabei geht es auch darum, die Haltungsbedingungen mit einzubeziehen. Denn die ändern sich mit dem Start des „Reitpferde-Lebens“ meist, junge Pferde werden aufgestallt und büßen einen Teil ihrer sozialen Interaktionen und auch der freien Bewegung oftmals ein. Die Studie soll also auch eine Antwort darauf geben, ob diese veränderten Bedingungen eine Auswirkung auf das Wohl und die Gesundheit der Tiere haben.

„Wir arbeiten am ATB (Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V., Anm. d. Red.) seit Langem an Verfahren zur Erfassung von Stress beziehungsweise Tierwohl bei Nutztieren, unter anderem bei Milchkühen. Unsere methodischen Ansätze wie die sensorgestützte Datenerfassung und die tierindividuelle Analyse werden wir auch im Projekt HorseWatch zum Einsatz bringen“, erläutert ATB-Wissenschaftlerin Dr. Gundula Hoffmann, die als Tierärztin das Projekt korrdiniert.

„Hochemotionales Thema auf wissenschaftliche Basis stellen“

Soenke Lauterbach, Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), sagt über „HorseWatch“: „Wir begrüßen das geplante Forschungsprojekt, mit dem es hoffentlich gelingt, ein hochemotional diskutiertes Thema von neutraler Seite auf eine sachlich-wissenschaftliche Basis zu stellen. Es gibt ja bereits wissenschaftliche Studien, die darauf hinweisen, dass ein früher, aber langsamer und schonender Aufbau zur langfristigen Gesunderhaltung der Pferde beiträgt. Dies entspricht auch den Grundsätzen unserer Ausbildungs-Richtlinien. Wir sind sehr gespannt, inwiefern das neue Projekt diese Ergebnisse untermauert und welche neuen Erkenntnisse dazukommen.“

An dem Projekt HorseWatch beteiligt sind neben dem koordinierenden Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) in Potsdam das Graf Lehndorff-Institut in Neustadt (Dosse), das Institut für Bewegungs- und Trainingswissenschaft der Universität Leipzig, das Institut für Tierschutz, Tierverhalten und Versuchstierkunde am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin, die Tierklinik Wusterhausen (Dosse) und das SVK-Sachverständigenkuratorium. Über ein begleitendes Expertengremium sind außerdem die Dachverbände des deutschen Pferdesports (Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) , Deutscher Galopp und Hauptverband für Traberzucht), die Bundestierärztekammer, die Landestierschutzbeauftragten und die Pferdezucht begleitend in das HorseWatch-Projekt eingebunden.