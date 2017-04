Hubertus Schmidts Sammy Deluxe eingeschläfert

Nach einem tragischen Unfall im Stall musste Hubertus Schmidts Grand Prix-Pferd Sammy Deluxe eingeschläfert werden.

Sammy Deluxe brach sich beim Aufstehen ein Bein. Auf seiner Website berichtet Schmidt: „Nach einer (reibungslos verlaufenen) Griffelbein-OP hat sich unser Großer ungeschickt angestellt beim Aufstehen, fiel unglücklich und brach sich dabei ein Bein – unrettbar.“ Schmidt betonte auch, wie schwer es ihm fiele, darüber zu berichten.

Sammy Deluxe gehörte der Familie Schmidt. Der elfjährige Westfale v. Sir Donnerhall-Florestan kam als Sechsjähriger in den Stall Schmidt. Nachdem er zunächst von Hubertus Schmidt selbst in den Grand Prix-Sport gebracht worden war, ging er zuletzt unter dem spanischen Bereiter Ivan Nieto Sanchez und war mit diesem auch bis Grand Prix siegreich. Erst Anfang des Monats hatte er in Zierow Grand Prix und Special gewonnen.