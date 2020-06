Ihre Expertise ist gefragt! Umfrage zum Thema „Kommunikation auf pferdehaltenden Betrieben“

Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Pferdewirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen befasst sich Christine Naumann mit dem Thema „Kommunikation auf pferdehaltenden Betrieben“. Für die flankierende Umfrage zu ihrer Arbeit benötigt sie nun Teilnehmer, vor allem die Expertise von Betriebsleitern und Reitlehrern.

Als Betriebsleiter oder Reitlehrer wendet man üblicherweise viel Zeit dafür auf, sich um die Wünsche und Anliegen der Kunden zu kümmern. Aber auch die Kommunikation mit den Mitarbeitern kann zeitaufwändig sein.

Digitale Kommunikation in der Pferdebranche

Um die Kommunikation und Informationsübertragung so einfach und fehlerfrei wie möglich zu gestalten, werden in den verschiedensten Bereichen zunehmend spezialisierte Kommunikationssysteme eingesetzt. In Zeiten der digitalen Kommunikation finden solche Programme auch in der Pferdebranche vermehrt Interesse.

Die Anwendung automatisierter Systeme auf einem Betrieb erlaubt die direkte Vermittlung und Verrechnung der Kundenwünsche auf digitalem Wege. Danach kann die zuständige Person den Vorgang direkt weiter verarbeiten.

Christine Naumann möchte daher ein breiteres Meinungsbild erheben. Dabei interessiert sie sich insbesondere für die Erfahrungen von Betriebsleitern und Reitlehrern im Bereich der Kommunikation. Die Umfrage dauert circa 10 bis 15 Minuten. Die Ergebnisse zu dieser Umfrage werden anonymisiert.

Hier geht es zur Umfrage.