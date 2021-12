Imke Schellekens-Bartels‘ Olympiapferd Sunrise ist tot

Mit 27 Jahren ist eines der erfolgreichsten Dressurpferde der Niederlande gestorben, die Hannoveraner Stute Sunrise, die unter Imke Schellekens-Bartels mehrere Medaillen fürs Team Oranje gewann.

Imke Schellekens-Bartels hat den Tod ihres ehemaligen Erfolgspferdes auf Facebook bekannt gegeben. „Unsere allerliebste Sunrise ist nicht mehr“, schrieb sie und erklärte, die Stute habe plötzlich Koordinationsschwierigkeiten gehabt. Darum habe man beschlossen sie einzuschläfern.

Schellekens-Bartels selbst sagt, Sunrise sei das Pferd ihres Lebens gewesen. Mit ihr wurde sie zweimal Mannschaftseuropameisterin und einmal Team-Weltmeisterin. Bei den Olympischen Spielen in Hongkong gewannen sie Silber mit der Mannschaft, ebenso bei den Weltreiterspielen 2006 in Aachen. Hinzu kommen EM-Bronze in der Einzelwertung 2007 in Turin sowie ein zweiter, ein dritter und vierter Platz bei Weltcup-Finals.

Sunrise letzter großer Auftritt waren die Weltreiterspiele in Kentucky. Danach verletzte sie sich an der Longe und kehrte nicht wieder zurück in den großen Sport. Sie hatte ein Fohlen von De Niro, das 2014 zur Welt gekommen war, aber wenige Tage nach der Geburt verstarb. Seither hat sie ihre Rente auf der Weide genossen.

Angesichts der Abstammung hätte man sich auch vorstellen können, dass die Stute Karriere im Parcours macht. 1994 kam die Hannoveranerin bei Manfred Schäfer zur Welt. Der ehemalige Vorsitzende des Hannoveraner Verbandes hatte den Springvererber Singular Joter mit seiner Stute Waidwerk angepaart, die über Werther, Graphit und Gotthard gezogen ist. Zumindest die beiden ersteren brachten sowohl erfolgreiche Dressur- als auch Springpferde. Das war mit Waidwerk nicht anders. Neben Sunrise lieferte sie auch S-Springpferde. Und eben Sunrise, für ihre Reiterin das „Once-in-a-lifetime-Pferd“.

„Wir sind tieftraurig, aber unglaublich dankbar, dass wir sie so lange in unserem Leben hatten. Tschüss, süße Sunnie …“, verabschiedet sich Schellekens-Bartels auf Facebook.

