In Warendorf fliegen die Bälle

In Warendorf, wo unter anderem die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ihren Sitz hat, dreht sich alles um die Pferde. Dass die Stadt aber in sportlicher Hinsicht noch mehr zu bieten hat, darauf wollte vor Kurzem der Basketball-Club Warendorf e. V. (BBC) aufmerksam machen. Und landete damit nicht nur einen viralen Hit, sondern gab auch die Initialzündung für ein ganz besonderes Event.

Ob Bundeschampionate, Hengstparaden oder Bundesleistugszentrum – wie kaum eine andere Stadt in Deutschland hat sich Warendorf den Pferden verschrieben. Da haben es die anderen Sportarten nicht immer unbedingt leicht, vor lauter Wiehern und Hufgeklappern nicht ins Hintertreffen zu geraten. Auf besonders humorvolle Weise hat sich der BBC Warendorf dem Thema angenommen. Mit ihrem Video unter dem Motto „Aufs falsche Pferd gesetzt“ landeten die Rollstuhlbasketballer einen viralen Hit.

Seit 26 Jahren wird in Warendorf erfolgreich Rollstuhlbasketball gespielt. Die Mannschaft vom BBC hat es sogar in die 2. Bundeliga geschafft. „Trotz alledem haben wir gegen das Pferd in Warendorf keine Chance. Kaum jemand weiß, dass es uns gibt, wer wir sind oder was wir machen“, so der BBC-Vorsitzende Dietmar Fedde. Die Spiele finden meist vor wenig Publikum statt. Das besondere an Rollstuhlbasketball? Es zählt zwar zu den paralympischen Disziplinen, in den deutschen Ligen spielen aber Menschen mit und ohne körperliche Handicaps gegeneinander. Zudem bilden – wie im Pferdesport – Männer und Frauen gemeinsame Teams.

Pferdesport vs. Rollstuhlbasketball

Auch die FN wurde auf das Video aufmerksam – und beschloss, entsprechend darauf zu reagieren. „Die Leistung der Warendorfer Rollstuhlbasketballer verdient größten Respekt. Wenn die Prominenz des Pferdes in dieser Stadt dafür sorgen kann, dem Rollstuhlbasketball mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit zu verschaffen, dann sind wir gerne bereit dazu beizutragen“, sagt Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler. Die Idee: Am 17. Dezember werden die Pferdesportler gegen den BBC Warendorf in einem Rolluhlbasketball-Spiel antreten. Das Match startet um 19 Uhr in der Sporthalle der Josefschule in Warendorf (Justus-Möser-Straße 1).

Neben Dr. Dennis Peiler, Soenke Lauterbach und Rainer Reisloh von der Geschäftsführung der FN, werden sich auch Bundestrainer, Para-Sportler und aktive Reiter im Rollstuhlbasketball versuchen. So sind unter anderem Hannelore Brenner, Jannis Drewell, Frank und Andreas Ostholt, Eberhard Seemann, Peter Teuween und Kai Vorberg am kommenden Montag dabei. Gemeinsam mit den BBC-Basketballern werden die Pferdesportler zwei Teams bilden. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.

Und eine Video-Antwort gibt es von der FN inzwischen übrigens auch:

Pferdebasketball. Ohne Pferde. Mit Rollstühlen. In der Rollstuhlbasketballstadt Warendorf haben es inzwischen sogar Olympiasieger anderer Sportarten nicht mehr ganz so leicht😉 Darum wollen wir jetzt auch einfach mal mitspielen!🐴🏀 Wer sich das Spektakel ansehen möchte, findet hier mehr Informationen dazu: www.pferd-aktuell.de/36663 Gepostet von Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN) am Montag, 10. Dezember 2018