Ingrid Klimke nach gut verlaufener OP wieder im Stall

Ingrid Klimke war der Pechvogel bei der Deutschen Meisterschaft Vielseitigkeit 2023. Im Cross stürzte sie im Stadion von ihrer Stute Siena just do it und brach sich das Schlüsselbein. Nun meldete sich die Reitmeisterin mit guten Nachrichten von Zuhause zurück.

Die OP ist bereits überstanden und sei sehr gut verlaufen, berichtet Ingrid Klimke in den sozialen Medien. Und was macht Ingrid Klimke dann? Klar – erstmal in den Stall fahren! Und nicht nur das. Die Hoffnung für den CHIO Aachen mit Franziskus ist weiterhin lebendig.

Klimke schreibt: „Donnerstag werde ich mich auf Franz setzen und testen wie es sich anfühlt! Dann sehen wir weiter!“ Der Fokus liege für die Reitmeisterin nun auf viel Schlaf und Wellness-Programm für eine rasche Genesung. Beflügelt werde die Olympiasiegerin noch dazu durch den Zuspruch ihrer Community und die lieben Worte, die nach ihrem Sturz in Luhmühlen an sie gesendet wurden. Sollte die Teilnahme am CHIO Aachen mit Franziskus nicht klappen, ist es für Deutschland der zweite Ausfall, auch Dorothee Schneider hatte für Aachen mit First Romance am Sonntag absagen müssen.

