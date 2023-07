Ingrid Klimkes Franziskus mit Haarriss diagnostiziert

Es war eine Achterbahnfahrt, die die Zuschauerlieblinge Ingrid Klimke und Franziskus in den letzten Wochen durchlebten. Sie endete mit dem Aus für den CHIO Aachen und somit auch die Europameisterschaften in diesem Jahr. Nun meldete sich die Reitmeisterin mit Neuigkeiten.

Bei ihrem 15-jährigen Fidertanz-Sohn sei nach dem Ausfall in Aachen ein Haarriss festgestellt worden, schreibt die Olympiasiegerin in den sozialen Medien. Franziskus hatte mit Ingrid Klimke im Sattel bereits erfolgreich das erste Training des CHIO Aachen absolviert und hatte sich wohl auf dem Rückweg davon in den Stall vertreten. Daraufhin wurde er vom Start zurückgezogen und Sönke Rothenbergers Shooting Star Fendi rückte nach.

Wie Ingrid Klimke nach ihrem Schlüsselbeinbruch in Luhmühlen, kam nun auch „Franz“ nicht um eine Operation herum. Die OP in der Tierklinik Telgte sei laut Klimke gut verlaufen, sie habe den Hannoveraner Hengst bereits besuchen dürfen. Die Mannschaftsbronzegewinnerin der WM Herning 2022 schreibt: „Nun bekommt Franz die Zeit, die er braucht um wieder richtig fit zu werden! Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten #TanzMitFranz“. St.GEORG wünscht gute Genesung – dem Pferd sowie weiterhin auch Ingrid Klimke selbst!

