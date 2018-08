Internationaler Weltpferdetag: Bundestierärztekammer fordert Verbot von Brandzeichen

„Nach der auch nicht schmerzfreien Implantation des Microchip gibt es keinen vernünftigen Grund i. S. d. Tierschutzgesetzes für einen weiteren schmerzhaften Eingriff zur Kennzeichnung“, spricht sich Dr. Uwe Tiedemann, Präsident der BTK, gegen den Schenkelbrand aus. Zudem seien die Brandzeichen keine individuelle Kennzeichung, sondern in erster Linie Werbung für die Zuchtverbände. Laut Tierschutzgesetz ist es jedoch verboten Tiere zur Werbung heranzuziehen, sofern damit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind.

Appell an die Zuchtverbände

Ab dem 01. Januar 2019 wird ein neues Gesetz in Kraft treten, welches die Betäubungspflicht bei der Brandkennzeichnung vorschreibt. Allerdings würden sich die Schmerzen nicht nur auf den direkten Eingriff beschränken, sondern auch noch in den Tagen und Wochen danach anhalten, so die BTK. Zudem gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine geeignete Methode für die Lokalanästhesie, also die örtliche Betäubung, während des Schenkelbrands. Die BTK fordert daher folgende Ergänzung des Tierschutzgesetzes: