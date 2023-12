„Isagram“ – Isabell Werth entdeckt die Sozialen Medien wie Instagram für sich: „Ich bin gereift“

Instagram? Niemals mit Isabell Werth. So lautete zumindest bislang die klare Ansage der erfolgreichsten Dressurreiterin aller Zeiten. Aber Zeiten ändern sich. Auch und gerade mit den Sozialen Medien.

Lange hat Isabell Werth waren ihr die Sozialen Medien ungefähr so lieb wie Satteldruck oder ein dickes Bein. Heute aber hat Isabell Werth sich mit eigenem Kanal auf Instagram zu Wort gemeldet. Es sei an der Zeit, sich auf diesem Weg mitzuteilen, so die Olympiasiegerin. Sie wolle Fragen beantworten – beispielsweise Lösungen bei reiterlichen Problemen – und Dinge aus ihrem Alltag teilen.

Mit der Kurzhaarfrisur, die die 54-Jährige schon etwas länger ziert, scheinen auch alte Zöpfe abgeschnitten worden zu sein. Das kategorische „nie!“ in Sachen „Insta“ ist Geschichte. Mit einem typischen Werth-Lachen schließt sie das erste Video auf ihrem Instagram-Kanal, @isabell_werth, mit den Worten „ich bin gereift“. Was aber wohl nicht heißen soll, dass Isabell Werth zukünftig mit einem „Hallo ihr Süßen“ den Tag auf Instagram beginnen lassen wird.

Isabell Werth auf Instagram

Einen Vorgeschmack auf das, was von nun an zu erwarten ist, gibt es schon. Emotionale Bilder von Bella Rose auf der Weide – dazu die Info, dass ihr Fohlen der Europameisterin von 2019 gerade den Schweif abgekaut hat – Superb in der täglichen Arbeit in Galopp und Schulterherein, „Joshi“ (Joshua) in akzentuierten Passagetritten, etwas Kuscheln in der Box.

Sie wolle auch Entwicklungen der Pferde zeigen. Ärgerlich sei es, dass sie nie von Don Johnson ein Video gemacht habe, als dieser vier oder fünf Jahre alt war. „Und dann zehn Jahre später“. Es mache sie stolz zu sehen, wie der Hannoveraner mit mittlerweile 25 Jahren über die Weide galoppiere.

Neue Kooperation

Konzipiert hat den Auftritt die ehemalige TV-Journalistin Franca Lehfeldt, der breiten Öffentlichkeit besser bekannt als Ehefrau von FDP-Parteichef Christian Lindner. Als der Bundesfinanzminister die TV-Moderatorin heiratete, zählte Isabell Werth zu den Gästen. In einer Presseaussendung erklärt Isabell Werth, wie es zur Zusammenarbeit mit der Hobbyreiterin, die ihren Mann schon mal zum Ausmisten drankriegt, wie der FDP-Politiker zugab, kam: „Sie stellt die richtigen Fragen, hat Mut zum Unternehmertum, liebt, was sie tut, und besonders wichtig: Zwischen uns stimmt die Chemie.“

Neben Kuscheln und Talk aus der Sattelkammer gibt es an diesem Tag eins im neuen Werth-Universum noch eine weitere interessante Neuigkeit. Die Bild-Zeitung zitiert die siebenfache Olympiasiegerin im Zusammenhang mit der Meldung über die neue Zusammenarbeit mit folgenden Worten: „Vor kurzem habe ich erklärt, dass ich mir Los Angeles 2028 auch noch vorstellen kann. Damit erübrigen sich weitere Fragen“.

Sprich Olympia in viereinhalb Jahren ist durchaus noch ein Thema. Bis dahin dürften dann die Followerzahlen längst sechsstellig sein. Schon wenige Stunden nachdem die Seite online gegangen war, hatten sich mehr als 24.000 Menschen dafür entschieden, der „gereiften“ Isabell Werth auf Instagram zu folgen.