Jan Tops will Änderung der Blutregel

Eigentlich hätten Scott Brash und Hello Forever das Team Miami Glory am Wochenende in Cascais zum Sieg der Global Champions League-Etappe geführt. Dieses „eigentlich“ sorgt nun für Diskussionsstoff.

Denn Miami Glory wurde disqualifiziert, weil ein Steward Blut an der Flanke von Hello Forever entdeckt hatte. Schon in der Pressemitteilung nach der Entscheidung hatte Jan Tops, der Erfinder von Global Champions Tour und Global Champions League, gesagt: „Was Scott Brash heute Abend passiert ist, war eine Schande. Das ist eine Regel, die die FEI ändern muss.“ Mit besagter Regel meint er diejenige, dass frisches Blut am Pferd zum Ausschluss führt. Er betonte, dass es dem Pferd gut geht und dass die Reiter mit ihm einer Meinung seien, dass allgemein bekannt ist, wie gut Scott Brash für seine Pferde sorgt. „Er hat das überhaupt nicht verdient“, so Tops.

Georgina Bloomberg

Auch Georgina Bloomberg meldete sich zu Wort. Die Tochter des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters und aktive Springreiterin ist die „Eigentümerin“ des Teams Miami Glory. Auf Facebook sagt sie: „Heute Abend wurde mein Team Miami Glory von der Global Champions League-Etappe in Cascais ausgeschlossen, nachdem Scott Brash mit einer Null-Fehler-Runde den Sieg für uns erritten hatte. Jeder Reiter, Steward und Pfleger, der Hello Forevers Flanke gesehen hatte, war sich einig, dass die Macke keine große Sache ist – außer Susanne Macken, die Fremdrichterin, die sich an den Vorsitzenden der Ground Jury, Joao Bourbon, gewandt hat. Der hat sich die Stelle nicht aus der Nähe angesehen, sondern von weitem. Er traf die Entscheidung aufgrund einer fast unsichtbaren Menge Blut auf einem Handschuh nachdem der Steward, der die Stelle ursprünglich untersucht hatte, so lange darauf herum gerieben hat, bis es blutete.“

Sie selbst betrachte sich als die ultimative Tierliebhaberin und Verfechterin von deren Rechten und sie sei die erste die für ein misshandeltes Tier einstünde. Aber in dieser Situation könne sie absolut nichts Falsches oder Tierquälerisches erkennen.

Sie hat ein Foto mit gepostet:

