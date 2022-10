Janika Sprunger und Henrik von Eckermann feiern Hochzeit

Der Weltmeister und Weltranglistenerste Henrik von Eckermann und seine langjährige Lebensgefährtin Janika Sprunger haben sich getraut. Die Springreiterin aus der Schweiz hat den Namen ihres Mannes angenommen, gefeiert wurde mit Familie und Freunden.

Und auch die Pferde durften nicht fehlen. Deshalb wurde die schöne Stallgasse der von dem Paar neu gebauten Anlage mit Namen Cyor Stables kurzerhand zur Hochzeitslocation umfunktioniert. Zwischen ihren Vierbeinern und vor den geladenen Gästen gaben sich die beiden Springreiter das Ja-Wort. Mit dabei war natürlich auch der gemeinsame Sohn Noah, der 2021 zur Welt kam und dieses Jahr schon Zeuge wurde, wie sein Vater nicht nur Team- sondern auch Einzelweltmeister im Springreiten wurde.

Das Ausnahmepferd dafür, King Edward, war ja vor einigen Jahren von der Schweizerin Janika Sprunger entdeckt und auch geritten worden, ehe Von Eckermann die Zügel des Wallachs übernahm. Gemeinsam bauten Sprunger und der Schwede Von Eckermann den Edward-Sohn weiter auf, glaubten an ihn und sein Talent. King Edward dankte es ihnen schon in Tokio mit fehlerfreien Runden und Teamgold und setzte dieses Jahr in Herning dann noch einen drauf.

Mit der Hochzeit des Paares ist nun also auch das private Glück perfekt. St.GEORG gratuliert herzlich und wünscht dem Paar alles Gute!