Janika Sprunger und Henrik von Eckermann haben einen Sohn!

Noch mehr Reiternachwuchs! Janika Sprunger und Henrik von Eckermann sind Eltern eines Sohnes geworden.

Das meldet der International Jumping Riders Club. Wir gratulieren Janika Sprunger und Henrik von Eckermann aufs Herzlichste zum Nachwuchs. Wie ihr Sohn heißen soll, haben sie noch nicht bekannt gegeben. Klar ist aber, der junge Mann wächst in den Niederlanden auf der neuen Anlage des Schweden und der Schweizerin auf. Die beiden haben sich den Traum von einem eigenen Domizil erfüllt. Bislang waren sie in Bonn stationiert, doch nun zieht es sie in die Niederlande.

Im En Garde-Podcast erklärte Henrik von Eckermann kurz vor Weihnachten, dass er und seine Verlobte sich zwar einige bestehende Anlagen angeschaut hätten, aber nichts finden konnten, was sie vollkommen überzeugt hat. So haben sie nun ihren eigenen Traumbetrieb geplant und gebaut. Auch dafür wünschen wir viel Erfolg!

Dies ist das zweite Springreiter-Baby innerhalb weniger Tage. Am 7. April kam die kleine Tochter von Fanny Skalli und ihrem Mann Steve Guerdat zur Welt, nachdem zuvor schon Anna Kasprzak und Zara Tindall zum wiederholten Male Mutter geworden sind.