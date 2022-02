Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Christoph Zimmermann sind Eltern!

Frohe Kunde aus dem Norden. Auf Hof Waterkant ist Zimmermann Nummer drei eingezogen.

Am 31. Januar hat die Aachen-Siegerin und ehemalige Mannschaftswelt- und -europameisterin im Springsattel, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, in Hamburg einen fidelen kleinen Sohn zur Welt gebracht. Sein Name: Friedrich Alexander Christoph Zimmermann.

Nun sind es also drei Zimmermänner auf dem Hof Waterkant in Schenefeld. Die Mama sagt: „Wir sind immer noch ganz überwältigt und unendlich glücklich, dass alles gut gegangen ist und freuen uns riesig, dass der kleine Friedrich jetzt bei uns auf Hof Waterkant eingezogen ist.“

Alles Gute der kleinen Familie!