Janne Friederike Meyer-Zimmermanns „erste große Pferdeliebe“ Callistro ist 30 Jahre alt

Er hat die Sportkarriere und Janne Friederike Meyer-Zimmermann persönlich geprägt: Callistro. Der Holsteiner, der bei Jannes Vater Friedrich Meyer das Licht der Welt erblickte, feierte gestern seinen 30. Geburtstag.

Mit emotionalen Worten meldete sich Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die nächste Woche mit Messi beim Weltcup-Finale starten wird, in den sozialen Medien zum Geburtstag von Callistro. Bei Familie Meyer Zuhause in Nottfeld kam Callistro am 31. März 1993 zur Welt. Der Schimmel hatte zunächst jedoch keine gute Prognose vom Tierarzt hatte. Er kam mit einem Überbiss auf die Welt, es stand in den Sternen, ob und wie gut er würde fressen können. Glücklicherweise verwuchs sich das während der Jugendjahre von Callistro. Aber einen Spitznamen bekam er durch seinen aufgrund des Überbisses markanten Kopfes dennoch mit: Max, nach dem Boxer Max Schmeling, schreibt Meyer-Zimmermann. „Du warst schon immer besonders!“

Janne Friederike Meyer-Zimmermann selbst übernahm die Grundausbildung des Schimmels, der „recht groß und lang, aber feinfühlig und sensibel“ war. Seine raumgreifende Galoppade, seine Rittigkeit und seine Einstellung machten ihn, so Meyer-Zimmermann, zu einem echten Verlasspferd. Wenn es darauf ankam, war Callistro besonders gut.

Janne Meyer-Zimmermann und Callistro: Gemeinsam bis nach ganz oben

Und so nahm die Erfolgsgeschichte des Paares ihren Lauf. In Springpferdeprüfungen noch unauffällig, 1999 feierte die Amazone den Sieg in der Junioren-Landesmeisterschaft. Siebenjährig trug Callistro seine Reiterin zum Titel Deutsche Meisterin bei den Jungen Reitern. In den beiden folgenden Jahren zählten der Sieg im Preis der Besten und die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft der Jungen Reiter zu den bedeutendsten Erfolgen von Janne Friederike Meyer-Zimmermann und ihrem „Max“. Aber nicht nur das. Auch im Nationenpreis der Senioren brillierte das Paar mit zwei fehlerfreien Runden als letzter Starter. Callistro wusste wohl wirklich, wann er richtig gut sein musste!

Gemeinsam bestritten sie weitere internationale Springprüfungen, gewannen und platzierten sich in Springen in Neumünster, Gijon, Balve, Hamburg und auf vielen weiteren internationalen Turnieren. Ab 2006 nahm dann hin und wieder auch Jannes fünf Jahre jüngere Schwester Anna Sophie Meyer Platz auf dem Rücken von Callistro. Auch diese beiden sammelten zahlreiche Schleifen bis S*-Niveau. 2008 ging Callistro sein letztes Turnier.

Seither genießt er seine wohlverdiente Rente bei Familie Meyer – seine Lebensgewinnsumme beträgt laut FN-Statistik rund 86.000 Euro. Callistro hat eine Vollschwester, Callistra. Sie kam 2004 auf die Welt und wurde von Familie Meyer als Zuchtstute eingesetzt.

Zum 30. Geburtstag gratulierte Janne Friederike Meyer-Zimmermann ihrem Callistro nun öffentlich: „Du hast meinen Sport, aber vor allem auch mein Leben geprägt. Wir sind gemeinsam durch die Welt gereist. Mit dem langsamsten Lkw, aber dem besten Pferd!! Du bist und bleibst meine erste große Pferdeliebe! Bleib wie Du bist – hoffentlich noch viele Jahre!“ Diesen wünschen schließen wir uns an! Bleib gesund, lieber Callistro!

Quelle: Instagramkanal Janne Friederike Meyer-Zimmermann