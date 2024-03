Jessica von Bredow-Werndl bildet Pferd für Sönke Rothenberger aus

Das nennt man wohl eine Win-Win-Win-Situation für Pferd, Besitzer und Reiterin, die sich da aufgetan hat.

Jessica von Bredow-Werndl hat einen Neuzugang im Stall. Das ist nicht nur spannend, weil es sich dabei um ein äußerst talentiertes Pferd handelt, sondern auch, weil es ein Pferd ist, das sozusagen einem Olympiasieger-Kollegen von Jessica von Bredow-Werndl gehört. Es handelt sich um den fünfjährigen Hannoveraner Hengst Del Sogno v. Dante’s Junior-Lauries Crusador xx, gezogen von Eibe Johanns. Der Dante Weltino-Enkel gehört Sönke Rothenberger und der vertraut ihn Jessica von Bredow-Werndl nun zur weiteren Ausbildung an.

„Manchmal kann es doch von Vorteil sein, etwas kleiner zu sein“, schreibt von Bredow-Werndl vielsagend auf ihrer Instagram-Seite zu dem Post über den „kleinen Charmeur“, der seit wenigen Wochen den Alltag in Aubenhausen bereichert.

Bislang war Del Sogno (was auf Italienisch übrigens „Des Traums“ heißt) von Philly Roberts turniermäßig vorgestellt worden. Mit ihr war er siegreich und platziert in Dressurpferdeprüfungen der Klasse A. In der Prüfung für Vierjährige im Rahmen der Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo belegten sie Rang acht im Finale. Außerdem hat der 2021 in Münster-Handorf gekörte Braune letztes Jahr seinen Sporttest mit einer 8,62 als Zweitbester abgeschlossen.