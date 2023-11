Jessica von Bredow-Werndl mit FEI Best Athlete Award ausgezeichnet

Vier Awards wurden bei der FEI Awards Gala in Mexico City vergeben. Mit dem FEI Best Athlete Award wurde Jessica von Bredow-Werndl ausgezeichnet, die per Videoschalte an der Verleihung teilnahm.

„Ich fühle mich geehrt, den FEI Best Athlete Award gewonnen zu haben“, sagte Jessica von Bredow-Werndl via Videoschalte, da sie nicht persönlich bei Preisverleihung in Mexiko vor Ort war. In ihrer Dankesrede bezog sie immer wieder ihr Erfolgspferd Dalera mit ein und betonte die besondere Beziehung zwischen ihr und der Stute, mit der sie bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio Doppel-Gold gewann. „Dalera ist wahrscheinlich das intelligenteste Pferd, mit dem ich in meinem Leben bisher gearbeitet habe. Sie ist absolut verkuschelt, wenn wir im Stall sind und nebeneinander hergehen und wenn wir die Arena betreten, ist sie ein Rockstar. […] Es tut mir sehr leid, dass ich heute Abend nicht in Mexiko sein kann, aber ich möchte mich bei jedem bedanken, der für uns abgestimmt hat. Ich muss immer ‚uns‘ sagen, weil das nicht nur mein Erfolg ist. Es ist Daleras und mein Erfolg und der meiner Familie und dem gesamten Team um uns herum.“

Neben Jessica von Bredow-Werndl waren drei weitere Pferdesportler aus drei anderen Disziplinen für den FEI Best Athlete Award nominiert: der diesjähriger Europameister Springen Steve Guerdat (SUI), die britische Vielseitigkeitsreiterin Rosalind Canter und die Niederländerin Marijke Hammink (Fahren).

Weitere Preisträger der FEI Awards

Neben dem FEI Best Athlete Award wurden drei weitere Awards vergeben. Darunter der FEI Rising Star Award, mit dem die Leistungen junger Sportler im Alter von 14 bis 21 Jahren anerkannt werden sollen. Ausgezeichnet wurde die US-amerikanische Springreiterin Mimi Gochman, die mit 19 Jahren bereits mehrfach im Nationenpreisteam ihres Landes gestartet ist. Ebenfalls für den FEI Rising Star Award nominiert waren Christian Simonson (USA), Rodrigo Storani Saliba (BRA) und Quentin Jabet (FRA).

Den FEI Best Groom Award erhielt Emma Uusi-Simola aus Finnland. Sie arbeitet als Pflegerin im Stall von Steve Guerdat. Ebenfalls für den FEI Best Groom Award nominiert waren Sarah Charnley (GBR), Pflegerin bei Rosalind Canter, Danny Ingratta (CAN) von der Millar Brooke Farm und Sofia Flodin (SWE), Pflegerin bei Mathias Rath.

Als letztes wurde der FEI Inspire Award vergeben. Preisträger ist der mexikanische Springreiter Federico Fernández Senderos, der im Alter von 19 Jahren als einer von drei Menschen einen Flugzeugabsturz überlebte. Mehr als 50 Menschen kamen dabei ums Leben. Federico Fernández Senderos reitet heute trotz seiner Verletzungen Springen auf Fünf-Sterne-Niveau. Ebenfalls für den FEI Inspire Award nominiert waren Valeria Bonfiglio (ITA), Jennie Sharpe (GBR) und das ukrainische Voltigierteam Polina Shovkova und Kateryna Panasenko.

auch interessant