Jetzt bewerben: Pferdebetriebe mit Qualität gesucht

Schon seit 2006 gibt es den Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“. Gesucht werden Pensionsställe, Ausbildungs-, Zucht- sowie Aufzuchtbetriebe, die mit einem besonders hohen Standard in der Pferdehaltung überzeugen können.

Der Startschuss ist gefallen! Ab sofort werden wieder Ställe gesucht, die sich durch eine vorbildliche Pferdehaltung hervortun. Der Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ feiert in diesem Jahr bereits seine 15. Auflage. Bisher haben schon 95 Pferdebetriebe und Vereine eine Auszeichnung erhalten. Die in Verden ansässige Fachberatung für Pferdebetriebe Schade & Partner ist dabei Initiator und Organisator des Wettbewerbs.

So läuft der Wettbewerb ab

Wer mit seiner schriftlichen Bewerbung in Runde eins überzeugt, schafft es in die Endauswahl. Die ausgewählten Betriebe werden anschließend von einer unabhängigen Jury, bestehend aus Tierärztin Petra Mehn und Dr. med. vet. Marc Lämmer, in Augenschein genommen.

Gute Chancen auf eine Prämie haben alle Betriebe, die die grundlegenden Bedürfnisse von Pferden erfüllen. Dazu gehören ausreichend Möglichkeiten zur Bewegung, aber auch Sozialkontakte und eine artgerechte Fütterung sowie ein gutes tiermedizinisches Management. Aber nicht nur Laufstall- oder Bewegungsställe sind gefragt, auch Boxenhaltungen mit einem guten Haltungsmanagement werden positiv bewertet.

Teilnahmeschluss für den Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ ist der 31. Juli 2020.

Wer kann sich bewerben?

Für den Wettbewerb sind zwei unterschiedliche Kategorien ausgeschrieben:

Ausbildungs- und Pensionsbetriebe aller Disziplinen, Reit- und Fahrvereine jeder Art (z. B. Reit- und Fahrpferde; Wanderreit- und Freizeitpferde, Gnadenbrotpferde, Vereine – Mindestzahl: 15 Pferde)

Zucht- und Aufzuchtbetriebe (Mindestzahl 15 Pferde, davon mindestens 4 Zuchtstuten)

Auch reine Zuchtbetriebe mit mindestens fünf Zuchtstuten oder reine Aufzuchtbetriebe mit mindestens 20 Aufzuchtpferden können sich bewerben.

Mitmachen lohnt sich

Die Siegerehrung und Preisvergabe erfolgt im Rahmen der 20. Fachtagung „Gesunde Haltung – Gesunde Pferde“, die am 21. November 2020 in Thedinghausen stattfindet. Prämierte Betriebe erhalten außer den Preisen im Gesamtwert von bis zu 5000 Euro auch eine wertvolle Edelstahl-Stalltafel sowie Berichterstattungen in der Fachpresse. Das Programm der Fachtagung wird im Spätsommer veröffentlicht und greift aktuelle Themen der Pferdehaltung und -Gesundheit auf.

Die Anmeldeunterlagen gibt es bei Schade & Partner unter:

www.schadeundpartner.de, E-Mail: office@schadeundpartner.de, Telefon: 04231/937650