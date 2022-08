Johanna Klippert neu im Team Ottmann-Droege

Als Franziskus vierjährig Bundeschampion wurde, saß Johanna Klippert in seinem Sattel. Damals ritt sie für den Stall Holkenbrink. Zuletzt war sie auf dem Hof Borgmann im Einsatz, ab nächsten Monat wechselt sie in einen anderen bekannten Züchterstall in Nordrhein-Westfalen.