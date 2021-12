Jos Lansink neuer Nationaltrainer der niederländischen Springreiter

Spannende Neuigkeiten aus den Niederlanden! Die Nachbarn haben sich weltmeisterliche Unterstützung auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 geholt.

Der gebürtige Niederländer Jos Lansink soll das Oranje-Springreiterteam ab 1. Januar 2022 betreuen. Er tritt damit die Nachfolge von Rob Ehrens an, unter dessen Ägide die Niederländer 2012 Teamsilber in London geholt hatten, Mannschaftsweltmeister 2014 und Mannschaftseuropameister 2015 wurden.

Mit Jos Lansink bekommen sie einen schon als Reiter höchst erfolgreichen neuen Trainer. Noch für die Niederlande gehörte Lansink 1992 zur Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen in Barcelona die Goldmedaille gewann. An seiner Seite ritten damals Jan Tops auf Top Gun, Bert Romp auf Waldo und Piet Raijmakers mit Ratina Z, die dann zu Ludger Beerbaum ging, der damals auf Classic Touch Einzelgold holte.

Insgesamt nahm Jos Lansink an sieben Olympischen Spielen teil, sechs Weltmeisterschaften und zehn Europameisterschaften. Ein weiterer ganz großer Erfolg war der Weltmeister-Titel in der Einzelwertung mit Cumano 2006 in Aachen. Aber Medaillen hat Lansink noch viel mehr im Schrank. Alleine bei Europameisterschaften gewann er 1991 Teamgold und Einzelbronze, wurde 1989 ebenfalls Dritter im Einzel und 2007 Zweiter. Ein weiterer großer Sieg war der im Weltcup-Finale 1994 auf dem großartigen Libero H.

Die Nationalität wechselte Jos Lansink 2001, kurz nachdem er angefangen hatte, für das Gestüt Zangersheide zu reiten, was ja in Belgien liegt. Noch bis 2018 war Lansink selbst international im Sport unterwegs.

Neben seiner Karriere hat er sich in Belgien einen Sport- und Ausbildungsstall aufgebaut. Seine Fähigkeiten als Trainer für die Niederländer hat Lansink hier schon demonstriert. Unter seiner Ägide reifte zum Beispiel Frank Schuttert zum Championatsreiter heran, der sich nun selbstständig macht.

Jos Lansink wird vom Niederländischen Pferdesportverband KNHS zitiert: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den niederländischen Reitern und den Beteiligten. Die Niederlande haben sehr gute Reiterinnen und Reiter, und ich finde es großartig, das für den niederländischen Pferdesport tun zu können. Ich bin gerne und viel auf den großen internationalen Turnieren, und das ist eine großartige Aufgabe, der ich mit Zuversicht entgegensehe. Ich habe zwar die belgische Staatsangehörigkeit, aber in meinem Herzen werde ich immer ein Niederländer bleiben und ich möchte zu den Erfolgen des niederländischen Springsports beitragen.“

KNHS-Sportchefin Iris Belhouwer ist „unglaublich stolz“, nun Jos Lansink als neuen Nationaltrainer zu haben: „Er hat eine großartige Erfolgsbilanz und wird seine Erfahrung und sein Wissen als Reiter und Trainer in den niederländischen Springsport einbringen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin, vor allem nach den Gesprächen mit den Reitern, zuversichtlich, dass Jos einen wichtigen Beitrag zu den Olympischen Spielen in Paris leisten wird.“