Juan Matute Guimón spricht wieder!

Die neuesten guten Nachrichten vom spanischen Dressurreiter Juan Matute Guimón zeigen: Er hat nicht nur das Sprechen nicht verlernt, er beherrscht auch noch verschiedene Sprachen.

Wie sein Vater, Juan Senior, der US-Website dressage-news.com mitteilte, hat Juan Matute Guimón seine Eltern gestern angelächelt und auf Spanisch und Englisch mit ihnen kommuniziert, was gewissermaßen beides seine Muttersprachen sind, weil er die spanische und US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt.

Juan Matute Azpitarte berichtete, wie die Begegnung mit seinem Sohn gestern ablief: „Er hat angefangen zu sprechen und zu lächeln. Maria hat ihn ein paar Dinge auf Englisch gefragt und wollte wissen, ob er sich noch an Englisch erinnere. ,Natürlich‘ hat Juan mit sehr tiefer Stimme geantwortet.“

Außerdem hat Juan Matute mit seiner Schwester Paula, die sich in Wellington um die Pferde kümmert, per FaceTime gesprochen.

Die Frage ist nun, wann der 22-Jährige die Intensivstation verlassen darf. „Die Zukunft sieht rosig aus für unsere Familie“, zitiert dressage-news.com Juan Azpitarte weiter. „Ich kann mich gar nicht genug bedanken, bei all den Fachleuten im Krankenhaus, auch für die Hingabe und die Liebe, mit der sie Juan gerettet haben.“

Das Leben gerettet

Denn dass das große Dressurtalent überlebt, war keineswegs sicher. Am 5. Mai war Juan Matute Guimón nach dem Reiten vom Pferd gestiegen und zusammengebrochen. Mit dem Hubschrauber wurde er ins Universitätsklinikum von Madrid geflogen, wo es in einer mehrstündigen Operation erst einmal darum ging, die Blutung in seinem Gehirn zu stoppen.

Es stellte sich heraus, dass er eine angeborene Missbildung an einer schwer zugänglichen Stelle hatte. Er musste noch einmal operiert werden, diesmal in einer spezialisierten Klinik für Neurochirurgie. Die Operation war ein hundertprozentiger Erfolg, wie die Ärzte schon kurz nach dem Eingriff vermeldeten. Nun beweist Juan, dass sie recht hatten.