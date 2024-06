Julia Krajewskis Olympiasiegerin Mandy wird Mutter

2021 machte Amande de B’Néville Julia Krajewski zur ersten Frau der Geschichte, die olympisches Einzel-Gold in der Vielseitigkeit gewann. Mit einem Problem am Huf wurde „Mandy“ Ende 2023 in den sportlichen Ruhestand geschickt. Jetzt die Nachricht: Sie erwartet ihr erstes Fohlen.

Welch großartigen Momente haben Julia Krajewski und ihre Selle francais Stute Amande de B’Néville dem Vielseitigkeitssport geschenkt. Ganz oben auf der Liste steht selbstverständlich der Sieg in der Einzelwertung bei den Olympischen Spielen von Tokio 2021. Aber auch Mannschaftsgold und Einzelsilber bei den Weltmeisterschaften im Jahr darauf in Pratoni del Vivaro gehören dazu.

Dass die Oscar de Fontaines-Tochter nicht nochmal an Olympischen Spielen teilnehmen wird, steht nun schon eine Weile fest. Heiligabend 2023 machte Julia Krajewski publik, dass Mandy aufgrund eines Problems am Huf nicht in den Sport zurückkehren wird. Sie schrieb auf ihrer Instagram-Seite: „Während es sie in ihrem normalen Alltag nicht beeinträchtigt, besteht das Risiko, dass es sich deutlich verschlechtert, wenn sie wieder sportlicher Belastung standhalten müsste. Es gibt zwar eine kleine Chance, dass es funktionieren könnte, dennoch haben wir uns dagegen entschieden, es zu versuchen.“

Nun, gut ein halbes Jahr später, gibt es wieder Neuigkeiten von Mandy – diesmal deutlich erfreulichere. „Ich bin überglücklich, dass Mandy von Cascadello tragend ist“, ließ die Olympiasiegerin ihre Follower wissen. „Es wurde sicher bestätigt, aber es ist natürlich noch früh, also drückt die Daumen. Ich wollte es euch mitteilen, weil es mich sehr glücklich gemacht hat und einige Leute gefragt haben.“

Die Wahl des Vaters fiel dabei nicht zufällig auf Cascadello. Der Holsteiner Hengst v. Casall gehört Mandys Mitbesitzer Prof. Bernd Heicke vom Gestüt Fohlenhof. „Ein Fohlen von seinem eigenen Hengst aus seiner eigenen olympischen Goldmedaillen-Stute zu haben, ist wahrscheinlich etwas, wovon jeder Züchter / Pferdebesitzer träumt, also war das eine Selbstverständlichkeit“, schreibt Julia Krajewski. „Ob es ein Vielseitigkeitspferd werden wird, wird die Zeit zeigen, aber ziemlich sicher wird es springen können.“

Bis es so weit ist, darf Mandy die Zeit mit anderen Stuten auf der Weide verbringen.

