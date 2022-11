Juliane Brunkhorsts neues „Masterpiece“

Grand Prix-Reiterin Juliane Brunkhorst hat ein neues viel versprechendes Nachwuchspferd im Stall, eines, das schon für einiges Aufsehen gesorgt hat.

Es handelt sich um den jetzt siebenjährigen Millennium-Sohn Masterpiece, der von Horst Füllmich aus der Whitney v. Drakdream-Adishan gezogen worden war. Der Dunkelbraune war Prämienhengst der DSP-Sattelkörung anlässlich des Marbacher Wochenendes 2018 und hat auch schon diverse Sporterfolge. So war er dreijährig Süddeutscher Champion und vierjährig Landeschampion in Sachsen-Thüringen. Damals ging er noch unter Kay Pawlowska für das Landgestüt Moritzburg. Fünfjährig übernahm Meike Lang den Beritt und qualifizierte Masterpiece fürs Bundeschampionat. 2021 verbuchten die beiden erste Erfolge auf M-Ebene.

Nun hat Juliane Brukhorst Masterpiece unter dem Sattel. Eine langjährige Kundin habe ihn gekauft, berichtete die Dressurreiterin aus Schenefeld gegenüber St.GEORG. Inzwischen ist Masterpiece Wallach, kann sich also ganz auf den Sport konzentrieren. Ein erstes Trainingsvideo hat Brunkhorst auf Instagram geteilt und schreibt dazu „Welcome to the family“:

