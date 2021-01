Kai-Steffen Meier wird neuer Team-Trainer der belgischen Vielseitigkeitsreiter

Auf Vielseitigkeitsreiter Kai-Steffen Meier warten neue Aufgaben! Der Deutsche wird Team-Trainer der belgischen Mannschaft und soll den Vielseitigkeitssport im Land wieder nach vorne bringen.

Als „Team Manager Eventing“ wird Kai-Steffen Meier in Zukunft die sportliche Leitung der belgischen Equipe übernehmen. „Mein Ziel für den belgischen Vielseitigkeitssport ist es, ein Top-Team aufzubauen und den Sport allgemein zu fördern, um eine noch bessere Grundlage für die Zukunft zu schaffen“, so Kai-Steffen Meier über seine neue Position.

Die enge Verbindung zu Belgien hat bei dem 37-Jährigen einen familiären Hintergrund: Seit 2014 ist er mit der belgischen Vielseitigkeitsreiterin Lara de Liedekerke-Meier verheiratet. Die beiden betreiben eine Reitsportanlage im belgischen Arville, wo rund um das 400 Jahre alte Schloss auch regelmäßig Vielseitigkeitsturniere stattfinden. Mit der belgischen Buschszene kennt sich Kai-Steffen Meier dementsprechend schon bestens aus.

Über Kai-Steffen Meier

Kai-Steffen Meier stammt ursprünglich aus Hessen und lernte als Sportsoldat an der Bundeswehrsportschule in Warendorf. Danach absolvierte er seine Ausbildung zum Pferdewirt beim Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) und trainerte anschließend im Stall von Andreas Dibowski. Parallel studierte er per Fernstudium BWL.

Mittlerweile kann Meier auf mehr als 500 Starts in internationalen Vielseitigkeiten zurückblicken, darunter auch bei den Fünf-Sterne-Klassikern in Luhmühlen und Badminton. 2009 und 2011 durfte er Deutschland bei den Europameisterschaften vertreten, beide Male mit seinem Erfolgspferde Karascada. Zudem gewann er mit der Stute 2009 die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften – hinter Ingrid Klimke und Michael Jung.

In seiner neuen Rolle wird Kai-Steffen Meier von dem Belgier Dirk Vanwijnsberghe unterstützt, der die administrativen Aufgaben übernehmen soll. Der 56-jährige Manager ist ebenfalls kein Unbekannter in der Welt des belgischen Pferdesports, insbesondere in der Vielseitigkeit. Er war als Reiter, Züchter und Pferdebesitzer aktiv und organisiert seit Jahren nationale und internationale Turniere.

Quelle: Equibel