Kein Luhmühlen-Start für Ingrid Klimke

Heute beziehungsweise morgen startet in Luhmühlen das CCI4* und CCI5*-Event inklusive der Deutschen Meisterschaft Vielseitigkeit. Ingrid Klimke wird nicht an den Start gehen. Sie fokussiert sich aktuell auf die Dressur.

Auf Empfehlung des Dressurausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) verzichtet Ingrid Klimke kurzfristig auf ihren Start bei den Luhmühlen Horse Trials, um sich in den nächsten Wochen noch mehr auf die Dressur zu konzentrieren.

Die Reitmeisterin gewann letztes Wochenende mit Franziskus bei der Deutschen Meisterschaft Dressur in Balve Bronze im Grand Prix Special. Anschließend wurde sie für den Nationenpreis in Aachen nominiert und gehört zur engeren Auswahl für die Olympischen Spiele. Im Falle einer Nominierung wären es ihre insgesamt sechsten Olympischen Spiele nach fünfmaligem Start in der Vielseitigkeit und dem Gewinn von zwei Gold- und einer Silbermedaille mit der Mannschaft.

Ihre Absage gelte aber nur bis Paris, betonte Ingrid Klimke. „Dazu hängt mein Herz zu sehr an der Vielseitigkeit.“