Kent Farrington verabschiedet Aachen-Siegerin Gazelle

Kent Farrington schickt sein Erfolgspferd Gazelle in Rente. Am Samstag soll sie in Wellington verabschiedet werden.

Nach zehn Jahren, in denen sie „Außergewöhnliches bei den prestigeträchtigsten Springturnieren der Welt“ erreicht hat, sei es an der Zeit, die nun 17-jährige Gazelle in den Ruhestand zu verabschieden, schreibt die Besitzerin der BWP-Stute, Robin Parsky, auf Instagram. Für sie und Gazelles Reiter Kent Farrington sei es eine schwierige Entscheidung gewesen, aber sie sei „überglücklich“ berichten zu können, dass Gazelle in „hervorragender Verfassung“ sei. „Nun sieht sie einem wohl verdienten Leben voller grüner Wiesen und Sonnenschein entgegen.“

Beim Großen Preis beim CSI5* in Wellington am kommenden Wochenende ist die Abschiedszeremonie geplant. 2017 war Gazelle hier siegreich gewesen – wie bei so vielen anderen Gelegenheiten.

Die Stute war eine Großverdienerin auf der ganzen Welt, trug Farrington über die olympischen Parcours von Tokio und gewann mit ihr Mannschaftsbronze bei den Pan-Amerikanischen Spielen. Unvergessen auch der Sieg von Gazelle und Farrington im Großen Preis von Aachen 2019. Sie gewannen in Genf, Madrid, Spruce Meadows, St. Tropez, Tryon, Kentucky und, und, und. Insgesamt mehr als 4 Millionen Dollar Preisgeld hat Gazelle zusammengesprungen.

Über Gazelle

Gazelle ist eine Tochter des Kashmir van’t Schuttershof aus einer Indoctro-Voltiare-Mutter. Werner Hyeninkx-van Hoornick hat sie in Belgien gezogen.

Ihren Weg in den großen Sport fand die Stute über die Stephex Stables. Siebenjährig ging sie mit Eiken Sato bei den Weltmeisterschften der jungen Springpferde und wurde Fünfte in einem Finale, in dem auch ein gewisser Clooney sprang, ein All In, ein Bacardi VDL, ein MHS Going Global und ein Chaqui Z. Das nächste internationale Ergebnis erzielte sie bereits mit Kent Farrington.

Ehe sie im Sport Karriere machte, war Gazelle in der Zucht im Einsatz. Mit der zehnjährigen Ninja JW van de Moerhoeve v. Elvis ter Putte hat sie eine 1,50 Meter-erfolgreiche Tochter. Der Darco-Sohn King Kong ging in 1,45 Meter-Prüfungen. Zu King Kong gibt es noch eine Vollschwester, die in der Zucht ist und deren älteste Tochter bereits einen gekörten Sohn hat. Kurz, Gazelle hat sich nicht nur mit ihren großartigen Leistungen im Parcours unsterblich gemacht.

Und nun viel Spaß mit tollen Freunden auf der Weide!