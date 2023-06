Klaus Biedenkopf mit Gustav-Rau-Medaille in Bronze ausgezeichnet

Klaus Biedenkopf war mehr als zwei Jahrzehnte lang Geschäftsführer des Verbands der Pony- und Pferdezüchter Hessen. Für seine Verdienste und jahrelanges Engagement in der Pferdezucht ist er nun von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit der Gustav-Rau-Medaille in Bronze geehrt worden.

Die 75-Jahr-Feier des Pferdezuchtverbands Hessen auf einer Reitanlage in Mücke-Atzenhain wurde zum Anlass genommen, Klaus Biedenkopf mit der bronzenen Gustav-Rau-Medaille auszuzeichnen. Der ehemalige Geschäftsführer des Verbands der Pony- und Pferdezüchter Hessen ist in der Landwirtschaft mit Milchviehhaltung und Pferdezucht aufgewachsen. Er bildete die eigens gezogenen Pferde aus und engagierte sich im Auktionsteam des Verbands Hessischer Pferdezüchter in Darmstadt-Kranichstein. Nach seinem Schulabschluss studierte Klaus Biedenkopf zunächst zwar einige Semester Theologie, als der Verband Hessischer Pferdezüchter jedoch nach Alsfeld umzog, übernahm der heute 66-Jährige 1994 die Leitung des dortigen Pferdezentrums. Zwei Jahre später wurde er beim Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen angestellt und war dort von 1999 bis April 2023 in der Geschäftsführung tätig.

Auch im Privaten widmet sich Klaus Biedenkopf der Leidenschaft Pferd. Seit über 35 Jahren ist er im Vorstand des Reit- und Fahrvereins Lich tätig. Darüber hinaus führte er einige Jahre die Geschäfte des Kreispferdezuchtvereins Gießen und war ebenfalls im Vorstand des Pferdezuchtvereins Mittelhessen aktiv.

Über die hessischen Grenzen hinaus ist Klaus Biedenkopf als Kommentator und Moderator aktiv. So führte er schon durch einige Bundeshengst- und Bundesstutenschauen der FN oder durch die Grüne Woche in Berlin. Neben seiner Sprechertätigkeit auf diversen Reitsportveranstaltungen, betätigt er sich außerdem als Zuchtrichter. Zu guter Letzt ist der Geschäftsmann auch selbst Pferdezüchter und -halter und wird in dieser Funktion von Ehefrau Dagmar Biedenkopf tatkräftig unterstützt.

