Klima-Wandel in Wien – die Spanische Hofreitschule sucht neue Leitung

Schon als Sonja Klima vor rund dreieinhalb Jahren zur Leiterin der Spanischen Hofreitschule in Wien ernannt wurde, hatte das viel Wirbel verursacht. Nun wird ein neues Management gesucht.

Im Januar 2019 war Sonja Klima zur Leiterin der Spanischen Hofreitschule in Wien ernannt worden. Klima ist die Ex-Frau des ehemaligen österreichischen Kanzlers Viktor Klima. Man sagt, sie habe gute Verbindungen zum damals noch regierenden Kanzler Sebastian Kurz gehabt. Dass sie die Stelle in Wien bekommen hat, sei nicht ihrer Kompetenz, sondern ihrer Beziehungen zu verdanken. Der Beirat der Spanischen Hofreitschule war damals aus Protest zurückgetreten.

Ihm gehörten an: Elisabeth Max-Theurer (Dressur-Olympiasiegerin und Europameisterin, Vorsitzende des Beirats und Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbandes), Klaus Haim Swarowski (Präsident des Tiroler Pferdesportverbandes, erfolgreicher Züchter und internationaler Turnierveranstalter), Dr. Michael Enzinger (Präsident der Anwaltskammer Wien) und Thomas Lang (erfolgreicher Grand Prix Reiter, mittlerweile internationaler 5*Richter, u.a. bei Olympischen Spielen).

Dort hatte man den Bereiter Herwig Radnetter als Nachfolger für die bis dato tätige Elisabeth Gürtler vorgeschlagen. Das letzte Wort bei der Ernennung hat aber die Regierung, und dass die die sich für die aus Sicht der Betroffenen „inkompetente“ Sonja Klima entschieden hat, „schade der Spanischen Hofreitschule, der klassischen Reitkunst und dem internationalen Ansehen unseres Landes“, so der Beirat.

Nun wird eine neue Leitung in Wien gesucht. Der österreichische „Kurier“ berichtete am 15. Juli, dass die Stelle öffentlich ausgeschrieben wird. Was „öffentlich“ heißt, ist nicht erwähnt. Auf der Website der Spanischen Hofreitschule ist die Stelle jedenfalls noch nicht zu finden. Die Verträge von Sonja Klima wie auch des kaufmännischen Geschäftsführers Erwin Klissenbauer laufen im November dieses Jahres aus.