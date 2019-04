Kolik: Ludger Beerbaums Chiara ist tot

Schreckliche Nachrichten aus Riesenbeck! Ludger Beerbaums langjährige Erfolgsstute Chiara ist an den Folgen einer Kolik gestorben.

Die Nachricht ist erst wenige Stunden alt. Auf seiner Homepage schreibt der Stall Beerbaum: „Chiara ist heute morgen gestorben. Vier Wochen nach einer Kolik-Operation hat sich ihr Zustand derart verschlechtert, dass wir uns nach Rücksprache mit den Ärzten zum Wohle des Tieres entschieden haben, Chiara einzuschläfern.“

Ludger Beerbaum: „Natürlich trifft uns diese Entscheidung schwer. Chiara war über die Jahre hinweg viel mehr als ein Sportkamerad.“

Die Holsteiner Contender-Tochter aus der Zucht von Günter Schüder und im Besitz von Madeleine Winter-Schulze wurde 16 Jahre alt. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung weist eine Gewinnsumme von über zwei Millionen Euro für die Stute aus.

Silber-Stute Chiara

Ihre ersten internationalen Erfahrungen sammelte die Schimmelstute Chiara unter dem Sattel des Iren Cameron Hanley. Dann ging sie einige Turniere mit der Italienerin Giulia Martinengo Marquet, ehe im September 2011 Ludger Beerbaum sie erstmals präsentierte.

Zwei Jahre später gehörten die beiden zum Silberteam bei den Europameisterschaften in Herning und wurden Sechste in der Einzelwertung. Die zweite Silbermedaillen mit einer EM-Mannschaft gab es 2015 in Aachen. Dazwischen belegten Ludger Beerbaum und Chiara Rang vier mit dem Team bei den Weltreiterspielen in der Normandie.

Zweimal nahm Ludger Beerbaum Chiara mit zu Weltcup-Finals. 2014 sprangen sie aufs Silbertreppchen in Lyon. 2017 endeten sie auf Rang 28.

Chiara war fast acht Jahre lang eine sichere Bank für Ludger Beerbaum. Noch bei ihrem letzten Turnier in Doha Anfang März war sie siegreich.

Ein Star mit Pferde-Ansprüchen

Chiara war ein echtes Leistungspferd. Und als solches wollte sie auch behandelt werden. Dazu gehörte der tägliche Weidegang. 365 Tage, bei Wind und Wetter. Und dann bitte so lange wie möglich. Die Pferdepersönlichkeit Chiara wird im Stall Beerbaum eine große Lücke hinterlassen.

