Landgestüt Celle: drei Hengste mit Herpes infiziert

Das niedersächsische Landgestüt Celle meldet drei Herpes-positive Fälle bei seinen Landbeschälern. Die Hengste Brixton, Bloomingdale und Vidar sind betroffen. Ersterer zeigte auch klinische Symptome.

Die Hengste hatten laut dem Landgestüt Celle in den vergangenen zwei Wochen leichtes Fieber. Davon abgesehen haben sie sich aber in einem sehr guten Allgemeinzustand befunden. Weil die Hengste des Gestüts allesamt gegen Herpes durchgeimpft seien, habe für das Landgestüt zunächst kein Anlass bestanden, eine Infektion zu vermuten. Allerdings entwickelte der Borsalino-His Highness-Lauries Crusador xx-Sohn Brixton laut der Mitteilung am Dienstag, 4. Juli, neurologische Symptome. Daraufhin wurde er wie auch seine Boxennachbarn umgehend auf den Erreger getestet.

Wider Erwarten seien dann am Dienstagabend drei positive Ergebnisse eingegangen, nämlich von Brixton sowie Bloomingdale v. Belantis I sowie Vidar v. Viscount. Deshalb entschloss man sich dazu, den Test auf das Herpesvirus auf den gesamten Hengstbestand auszuweiten. Die Ergebnisse dieser Tests liegen ebenfalls schon vor. Das Landgestüt Celle schreibt auf seiner Website: „Glücklicherweise waren die Ergebnisse aller weiteren Hengste in unserem Bestand negativ.“ Das Gesundheitsmanagement sei dennoch drastisch verschärft worden inklusive zweimal täglich Fieber messen. Auch werde kein Hengst des niedersächsischen Landgestüts bis Ende Juli die Hengstprüfungsanstalt Adelheidsdorf verlassen. Auch die klinisch bisher unauffälligen Hengste Bloomingdale und Vidar stehen aufgrund ihrer positiven Nasentupfer- und Blutproben aktuell nicht mehr für den Deckeinsatz zur Verfügung.

Quelle: Landgestüt Celle

