Lang lebe der Qing – französischer Olympiasieger verabschiedet

Thibaut Vallette und Qing du Briot waren eines der beständigsten Paare des Vielseitigkeitssports in den vergangenen Jahren. Nun hat der Leiter des Cadre Noir seinen Erfolgspartner in den Ruhestand geschickt.

18 Jahre alt ist Qing du Briot nun. Fast zehn Jahre lang war er eine Bank im internationalen Vielseitigkeitssport. 2011 sammelte er seinen ersten Erfahrungen mit einem anderen französischen Reiter. Seit 2012 saß Lieutenant Colonel Thibaut Vallette in seinem Sattel und wuchs mit dem Selle Français-Wallach v. Eolien II zu einem der beständigsten Paare des Vielseitigkeitssports zusammen.

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 – fünf Jahre, fünf Championate, bei denen Vallette und Qing du Briot vier Medaillen für Frankreich holten. Bei der EM 2015 in Blair Castle gab es zwei Bronzemedaillen in Einzel- und Mannschaftswertung. 2016 hatten sie maßgeblichen Anteil am Mannschaftsgold der Franzosen bei den Olympischen Spielen in Rio (Rang 13 im Einzel), 2017 wurden sie bei der EM in Strzegom Zehnte in der Einzel- und Elfte in der Mannschaftswertung. Bei den Weltreiterspielen in Tryon holten sie eine weitere Bronzemedaille mit dem Team. Der letzte Championatsauftritt waren die Europameisterschaften 2019 in Luhmühlen, wo sie Fünfte in der Einzel- und Vierte in der Mannschaftswertung wurden.

Eine lange Liste großer Erfolge. Einmal waren sie auch in Badminton am Start, 2017, als es noch unter CCI4* lief statt CCI5*-L. Sie beendeten die schwerste Vielseitigkeitsprüfung der Welt nach einem Vorbeiläufer auf Rang 27. Noch seine letzte Prüfung beim Nationenpreis in Jardy im August 2020 münzte der bunte Braune in einen Sieg um.

Mit all dem ist nun Schluss. Auf seiner Instagram-Seite bedankt sich Thibaut Vallette bei dem Wallach: „Danke, Qing, für all die gemeinsamen Jahre, für das gegenseitige Vertrauen und die tiefe Verbundenheit. Du hast mir viel beigebracht und kannst stolz sein auf den Weg, den du gegangen bist. Yann, der sich so gut kennt (sein Pfleger, Anm. d. Red.) und ich werden nie weit weg sein. Du wirst unser Herzenspferd bleiben.“