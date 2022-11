Last Minute-Tickets! Spanische Hofreitschule und Trakehner Hengstmarkt

Was für eine besondere Woche steht an! Die Spanische Hofreitschule ist zu ihrem einzigen Gastspiel in Deutschland ab kommenden Mittwoch in der Holstenhalle Neumünster. Außerdem findet der Trakehner Hengstmarkt statt – zwei kulturelle Welterben, ein Veranstaltungsort. Jetzt noch Tickets sichern!

Die Spanische Hofreitschule aus Wien war mit ihren Lipizzanerhengsten schon lange nicht mehr in Deutschland. In dieser Woche gibt es die seltene Gelegenheit dieses lebendige Weltkulturerbe live zu erleben. Und zwar in der Holstenhalle Neumünster!

Schulen über der Erde, die berühmte Quadrille – die weißen Hengste werden alles zeigen, was das Repertoire der Lipizzaner aus der Hofburg in Wien umfasst. Eine einzigartige Gelegenheit tief einzutauchen in die klassische Reitkunst.

In den Holstenhallen Neumünster dreht sich in der kommenden Adventswoche generell (fast) alles um edle Hengste: Beim 60. Trakehner Hengstmarkt locken vom 1. bis 3. 12. die Hengstkörung, zwei Auktionen mit über 50 Junghengsten, Spitzenstuten und Reitpferden für alle drei Disziplinen und ein tolles Rahmenprogramm zum Staunen, Feiern und Genießen.

Drei exklusive Vorführungen der Spanischen Hofreitschule Wien rahmen den Jubiläumshengstmarkt ein: Am Mittwoch, den 30.11. und am Donnerstag, den 1.12. jeweils um 20.00 Uhr und am Sonntag, den 4.12. um 10.00 Uhr sind die weltberühmten weißen Hengste zu Gast – eine vorerst einmalige Chance, die Lipizzaner und die Hohe Schule der Reitkunst in Deutschland einmal live und aus nächster Näher zu erleben.

Und die Holstenhallen sind auch sonst gewappnet für ein besonderes Erlebnis rund ums Pferd. Vorweihnachtlicher Glanz mit kulinarischen Köstlichkeiten, verführerischem Christmas-Shopping und dem Flair von zwei der edelsten Pferderassen der Welt!

Restkarten (Trakehner Hengstmarkt ab 20 Euro, Spanische Hofreitschule ab 40 Euro) können jetzt ganz einfach und direkt bestellt und an der Tages- bzw. Abendkasse abgeholt werden bei:

Karina Kitzmann im Trakehner Verband

Telefon 04321 902713 (9.00 – 15.00 Uhr),

Email [email protected]

Weitere Informationen unter www.trakehner-verband.de