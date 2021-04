Les Pionniers vereint luxuriöse Reitsportmarken unter einem Dach

Der ab Ostersonntag eröffnete Multi-Brand Onlineshop Les Pionniers steht für ein exklusives Sortiment führender Reitsport sowie Lifestyle Manufakturen. Was diese miteinander verbindet: Für jede Produktkategorie gibt es Vorreiter, Les Pionniers, die ihr Handwerk besonders herausragend beherrschen und dadurch Marktführer in ihrem Segment sind. Die Mission des neuen E-Commerce Startups ist es, in jeder Kategorie mit eben diesen Partnern ein Sortiment von höchster Qualität abzubilden – ohne Kompromisse.

Les Pionniers will sich dabei nicht mit dem schnelllebigen Online-Konsum identifizieren, sondern den Esprit des traditionell-luxuriösen Reitsports widerspiegeln. Um den Kund*innen dasselbe exklusive Einkaufsgefühl wie in einer Luxus-Boutique zu bieten, wird im Onlineshop intensiv auf die Geschichte hinter jedem Produkt eingegangen. In der Rubrik ‚Manufakturen‘ werden beispielweise die Hintergründe in der Produktion der einzelnen Hersteller detailreich dargestellt.

Individueller Luxus für Pferd & Reiter

Luxus bedeutet auch im Online-Handel, dass Qualität ihre Zeit verlangt, da sie nur mit größter Sorgfalt erreicht wird. Dank lokaler Manufakturen aus Europa kann bei der Bestellung über Les Pionniers auf individuelle Wünsche eingegangen werden. So kann eine komplette Ausstattung für Pferd und Reiter*innen bei den meisten Manufakturen von der Lederqualität über die Farbe miteinander abgestimmt werden. Das ausgewählte Sortiment der erstklassigen Produkte lässt sich dabei nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional individualisieren.

Da jedes Pferd individuelle Anforderung an sein Reitequipment stellt, kann auf Bedürfnisse wie ausgleichende Thermoregulation und maßgetreue Passform geachtet werden. Diese Kombination aus lokaler Herstellung sowie der ressourcensparenden Anfertigung nach Maß macht die angebotenen Manufakturen teilweise seit Jahrzehnten zu Marktführern in ihrem Gebiet. Les Pionniers versammelt sie alle unter einem Dach und erleichtert den Reiter*innen die Auswahl der bestmöglichen Produkte.

Dabei bleibt Les Pionniers stetig auf der Suche nach Innovationen der Industrie rund um den Bereich Reitsport, Outdoor und Lifestyle, um immer die aktuellsten Vorreiter anzubieten. Unter anderem sind die bekannten Marken Manifattura Valor, Maybach, De Niro und Utzon mit einer Auswahl ihrer exklusiven Reitsport Kollektionen erhältlich. Abseits des Stalls überzeugen beispielsweise die Modekollektion sowie Accessoires der Marke Friendly Hunting.

Ab 04. April öffnet der Onlineshop unter www.lespionniers.de virtuell seine Türen.