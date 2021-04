L’Evoine launcht nachhaltiges Reitaccessoire-Label im zeitlosen Design

Mit L’Evoine kommt dieses Frühjahr ein neues Reitaccessoire Label auf den Markt, welches nicht nur durch zeitloses Design und Nachhaltigkeit begeistert – es bringt den Reitsport auch zurück zu traditioneller Handwerkskunst.

Der Name des deutschen Labels leitet sich von dem französischen Begriff für Hafer – „Avoine“ – ab. Die Inspiration dahinter: Hafer ist das ursprünglichste und effizienteste Kraftfuttermittel, welches seit Jahrhunderten vom Menschen für die Pferde genutzt wird. Ursprünglichkeit, Zeitlosigkeit und Nachhaltigkeit sind die drei Grundwerte, die sich durch die gesamte Kollektion ziehen.

Nachhaltigkeit bedeutet für L’Evoine, hochwertigste Materialien zu exklusiven Produkten zu verarbeiten von denen man ein Leben lang Gebrauch macht. Die kurzen Lieferketten durch lokale Produktion und die Verwendung von Naturmaterialien verfolgen ebenfalls diesen Grundgedanken.

Fokus auf Qualität

Die Unternehmensphilosophie verfolgt die Wiederherstellung einer Balance zwischen Qualität und Quantität sowie die Wiederbelebung alt bewährter Handwerkstraditionen. Gemeinsam mit lokalen Manufakturen werden die verschiedenen Reitaccessoires mit neuartigen Materialkombinationen wie beispielsweise Alpaka-Fleece hergestellt. Der Fokus liegt auf einem ausgewählten und vor allem essentiellen Sortiment, welches sich auf Produkte konzentriert, die im täglichen Umgang mit dem Pferd ausreichend sind.

Die beiden Gründerinnen kommen aus der Konsumgüterindustrie. Sie haben bei renommierten Traditionshäusern erlebt, was herausragende Qualität sowie Begeisterung für Produkte über Generationen hinweg, bedeutet. „Luxus ist eben all das, was repariert werden soll, weil man viel zu sehr daran hängt“, so Gründerin Caroline Winkler. Diese Empathie für Emotionen trieb sie und Mitgründerin Laura Trettin an, ein Exempel im Reitsport zu setzen. Denn mit dieser Einstellung zu Produkten erhöht sich die Wertschätzung beim Kunden und verlängert den Lebenszyklus der Accessoires.

Der Nachhaltigkeitsgedanke beginnt bei L’Evoine bereits in der Entwicklung: Sich die Zeit zu nehmen, Materialien sorgfältig auszuwählen, nachhaltige Produktionsverfahren zu finden und zeitlose Farben und Formen zu entwickeln, damit am Ende ein einzigartiges Produkt entsteht. Die sorgfältig ausgewählten Manufakturen beherrschen ihr spezielles Handwerk in Perfektion und sorgen somit für langlebige Qualität ‚Made in Germany‘. „Wir glauben, dass Nachhaltigkeit keine besonderen Lorbeeren verdient hat wir sehen es als selbstverständlich in allen Bereichen unseres Unternehmens an“, so Trettin, „Die Produkte von L’Evoine sind dafür gemacht, lebenslang Pferd und Reiter zu begleiten und durch die Ressourcen im Einklang mit der Natur zu stehen.“

Unverwechselbare Einzelstücke

Die handgenähten Accessoires von L’Evoine besitzen im Lederbereich einen Seriencode, sodass jedes Einzelstück unverwechselbar ist und seinen Anspruch auf jahrelange Garantie niemals verliert. Die Produktpalette umfasst klassische Reitaccessoires wie Sattelunterlagen (Schabracken), Gurtschoner und Pferdepflege, sowie Lifestyle-Accessoires für den Alltag.

Ein Highlight ist die wunderschöne Allrounder Tasche Le Baquet, die alle Pflegeutensilien stilvoll für die Stallgasse aufbewahrt. Abseits des Stalls kann sie auch als Design Objekt im Interieur Bereich, zum Beispiel als Feuerholztasche oder Champagnerkübel zur Geltung kommen. Le Baquet ist in drei Farben erhältlich und wird exklusiv in Deutschland aus robustem und wasserabweisendem Rindsleder von Hand genäht.

Ein weiteres wandelbares Produkt ist die Terry Blanket aus leicht glänzendem Frottee. Das feuchtigkeitsaufsaugende Material lässt sich vielfältig vor, während und nach dem Training für das Pferd verwenden. Fernab vom Reitstall eignet sie sich die Decke perfekt als großflächige Picknickdecke oder Unterlage für andere Haustiere.

Gezielt für den Reitsport bietet die Kollektion Sattelunterlagen, bei denen die Oberseite und die Füllung zu 100% aus Baumwolle bestehen. Dies verhindert Stauhitze, welche bei künstlichen Fasern schnell entstehen kann. Für zu sätzlichen Komfort und verbesserte Thermoregulation kommt der erwähnte Alpaka-Fleece auf der Unterseite der dazu passenden Sattelpads zum Einsatz.

Die Produkte von L’Evoine sind ab 15. April unter www.levoine.com erhältlich.