Lodbergener Dressur Hengst Sean Connery lebt nicht mehr

Mit nur 13 Jahren musste der Hannoveraner Hengst Sean Connery eingeschläfert werden.

Wie Eurodressage berichtet, litt der Hengst an Hufrehe und alle Bemühungen seitens des Teams vom Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen und der Tierklinik, in der der Hengst mehrere Wochen stand, waren vergeblich.

Sean Connery kam 2007 bei der Zuchtgemeinschaft Torben und Hermann Schulze zur Welt, ein Sohn des Sir Donnerhall aus einer Rotspon-Weltmeyer-Matcho AA-Mutter, die auch noch einen vier Jahre jüngeren und gleichnamigen Vollbruder zur Welt brachte, der unter Sascha Schulz für Luxemburgs Dressage Grand-Ducal Erfolge bis Klasse S vorweisen kann.

Der „original Sean Connery“ gehörte einst zu den besten Nachwuchsdressurpferden Deutschlands. Dreijährig wurde er Hannoveraner Champion und gewann anschließend die Bronzemedaille beim Bundeschampionat. Damals wurde er von Jan Steiner geritten, 2012 übernahm dann Lodbergens Stallreiterin Therese Nilshagen die Zügel, unter der Sean Connery ein Jahr später Silber beim Bundeschampionat der sechsjährigen Dressurpferde holte.

Unter Therese Nilshagen reifte Sean Connery bis Klasse S heran und kann auch einige Platzierungen in Kurz- und Nachwuchs-Grand Prix-Prüfungen vorweisen. Noch in diesem Jahr war er dreimal siegreich in Klasse S und Prix St. Georges gewesen, zudem einmal Zweiter und einmal Dritter. Das letzte Turnier des Hengstes war im Juli.

Burg-Pokal Qualifikantin

In züchterischer Hinsicht machte Sean Connery gerade durch seine Tochter Simsalabim auf sich aufmerksam. Auf Gut Ising qualifizierte sich die achtjährige Stute unter Charlott-Maria Schürmann für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal.

Ansonsten ist das züchterische Erbe des Hengstes überschaubar. Einer seiner Söhne wurde 2018 gekört, ist aber nicht im Hengstbuch I eingetragen. Zwei Töchter sind als Zuchtstuten bei der FN registriert (letzter Stand September 2019). In sportlicher Hinsicht sind derzeit 17 Nachkommen registriert.