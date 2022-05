Luciana Diniz‘ Fit For Fun ist Mama

Babyglück auf der Weide. Luciana Diniz‘ Fit For Fun hat zum ersten Mal seit dem Ende ihrer Sportkarriere wieder selbst ein Fohlen ausgetragen.

Fit For Fun, der Name ist Programm! Allein in Aachen holte die heute 18-jährige Hannoveraner Stute v. For Pleasure-Fabriano mit Luciana Diniz im Sattel zweimal Platz zwei im Großen Preis. Zwei weitere Male waren sie platziert. Der größte Erfolg war sicherlich der Sieg im Abschlussspringen und damit auch in der Gesamtwertung der Global Champions Tour 2015.

Außerdem waren die beiden bei zwei Europameisterschaften, den Olympischen Spielen 2016 (Rang neun) sowie dem Weltcup-Finale 2014 am Start. Kaum ein großer Turnierplatz, auf dem die beiden nicht mindestens eine Schleife gewonnen hätten.

Luciana Diniz hatte davon geträumt, noch die Olympischen Spiele in Tokio mit „Fitti“ zu reiten. Doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Und mit 17 Jahren wollte sie die hoch verdiente zarte Fuchsstute nicht noch einmal „neu anschieben“. Also entschied sie sich, die Stute nun in die Zucht zu verabschieden. Fit For Fun wurde von Starvererber Eldorado van de Zeshoek (v. Clinton-Toulon-Calypso III) besamt (u.a. Elektric Blue P, Killer Queen). Und nun ist das Ergebnis da: ein properes und augenscheinlich auch sehr korrektes Stutfohlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fit For Fun Mutter wurde. Sie hatte bereits zwei Fohlen, ehe sie in den Sport ging. Das ältere, Camargo v. Canturo, ist ebenfalls bis Klasse S erfolgreich.

www.instagram.com