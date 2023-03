Ludger Beerbaum am Tag nach Bein-OP schon wieder auf den Füßen

Nach seinem Sturz im Rahmen des Auftakts der diesjährigen Global Champions Tour in Doha liegt Ludger Beerbaum nach der notwendigen Bein-OP noch im Krankenhaus vor Ort. Wobei das mit dem „Liegen“ nicht ganz stimmt.

Bei dem Sturz am Donnerstag in Doha war Ludger Beerbaum von einem Nachwuchspferd, das ins Straucheln gekommen war, gestürzt. Dabei hatte sich der Olympiasieger den Oberschenkel gebrochen. Der Bruch wurde vor Ort im Krankenhaus begutachtet. Eine Bein-OP war nötig, um den Bruch optimal zu versorgen. Das hatten Spezialisten erkannt.

Ludger Beerbaum, dessen optimistisches Strahlen im Krankenbett in den Sozialen Medien Genesungswünsche aus aller Welt ausgelöst hat, fühlt sich optimal versorgt. Beerbaum musste schon am Tag nach der Bein-OP selbstständig aufstehen, um die ersten Physiotherapie-Termine wahrzunehmen. Es gab nicht nur von „seinen Jungs“ Christian Kukuk und Philipp Weishaupt nach deren Doppelsieg in Doha im Krankenhaus zwei klare Daumen hoch, auch das Ärzteteam in Doha war mit der körperlichen Verfassung des prominenten Patienten mehr als zufrieden.

Jetzt ist der Plan, dass Beerbaum noch eine Woche die gezielt auf die Situation nach der Bein-OP abgestimmten Physiotherapieeinheiten vor Ort absolviert und dann in der kommenden Woche die Reise ins heimische Riesenbeck antreten wird. Wie lange Beerbaum nicht in den Sattel steigen kann, könne zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, heißt es.