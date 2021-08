Luhmühlen-Förderer Laurens Spethmann mit 91 Jahren gestorben

Laurens Spethmann, Gründer der Laurens Spethmann Holding (LSH) ist am 31. Juli in Jesteburg verstorben. Der Unternehmer (u.a. Meßmer Tee) war ein langjähriger Förderer des Pferdezucht- und Reitvereins und des Vielseitigkeitsstandorts Luhmühlen.

Laurens Spethmann war in Luhmühlen quasi ein Mann der ersten Stunde. Er engagierte sich 35 Jahre lang für den Reitverein. Seine Verbindungen zu Wirtschaft, Politik und FN waren wichtige Unterstützung in der Phase, in der aus dem Reitverein in der Westergellernser Heide ein internationaler Turnierstandort wurde. Das internationale Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen wurde für ihn zu einer besonderen Veranstaltung. Bis 2019 besuchte Laurens Spethmann das Event in der Westergellernser Heide auch gern persönlich. Seit den 1980er Jahren hatte er bei der Umstrukturierung hin zu einer hochprofessionellen Veranstaltung mitgeholfen.

„Er war dem PZRV in seiner gradlinigen und vermittelnden Art stets ein sehr guter Gesprächspartner und so behalten wir Laurens Spethmann in Ehren und dankbarer Erinnerung“, schreibt der Reitverein nach seinem Tod. „Bis ins hohe Alter hat Laurens Spethmann es sich nicht nehmen lassen, sich regelmäßig über den „Stand der Dinge“ von Luhmühlen berichten zu lassen.“

Spethmann fester Bestandteil von Luhmühlen

Spätestens seit 1990 ist Spethmann auch fester Bestandteil eines jeden Cross Country-Kurses in Luhmühlen. Damals entstand als zweiter Wasserkomplex der langgestreckte „Milford Teich“, heute als „Meßmer Teich“ aus keiner Geländestrecke in Luhmühlen mehr wegzudenken. Milford und Meßmer sind zwei der diversen Tee-Marken, die unter dem Familienunternehmen Spethmann in einer Holding zusammengefasst sind.

Das CCI4*-S in Luhmühlen, in dessen Rahmen auch in diesem Jahr die Deutschen Meisterschaften ausgetragen wurde, firmiert offiziell als „Meßmer Trophy“.

Der Ursprung des Familienunternehmens ist die Ostfriesischen Tee Gesellschaft, die Laurens Spethmanns Großvater gegründet hatte. Heute ist das Unternehmen in dritter Generation unter Familienführung. Noch immer besteht die Verbindung zum Reitsport: Spethmanns Sohn Michael ritt früher Vielseitigkeit, ist seit Jahrzehnten engagiert in der Turniergesellschaft Luhmühlen (TGL). Heute ist der 61-Jährige im Dressursattel bis Klasse S erfolgreich.