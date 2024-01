Lynn Sander neue Geschäftsführerin des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt

Lynn Sander wird ab kommenden Jahr als Geschäftsführerin des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt auf Horst von Langermann folgen. Die 38-jährige Vielseitigkeitsreiterin ist derzeit noch beim Trakehner Verband tätig.

Lynn Sander wird ab kommenden Jahr die Position der Geschäftsführerin des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt e.V. übernehmen. Die derzeitige Assistentin der Zuchtleitung und Vermarktung im Trakehner Verband wird im September 2024 nach Neustadt/Dosse wechseln. Anfang 2025 soll die 38-Jährige dann die Nachfolge von Geschäftsführer Horst von Langermann antreten.

Welche Verbiundung hat Lynn Sander zu Brandenburg-Anhalt?

Lynn Sander lebt in Ostrau im Norden des Landkreises Mittelsachsen. Das Thema Pferd kennt sie durch und durch, akademisch wie praktisch. Die Vielseitigkeitsreiterin hat Pferdesportwissenschaften in Nottingham studiert und mit einem Master of Science in „Equine Health and Welfare“ abgeschlossen.

Ihre Karriere begann als Bereiterin und in der Hengstausbildung in verschiedenen Turnier- und Vielseitigkeitsställen. Später wechselte sie zu Bettina Hoy nach Warendorf und war selbst international im Vielseitigkeitssport erfolgreich.Von 2015 bis 2022 war sie Mitglied im Berlin-Brandenburger Landeskader Vielseitigkeit (LPBB) und kann auf sportliche Erfolge bis CIC3* verweisen. Ihr letztes Top-Pferd ist die aus familieneigener Zucht stammende Trakehner Lichtblick-Tochter Eislicht. Mit ihr war Lynn Sander unter anderem in Sopot und Strzegom am Start. Zehn Jahre, von 2012 bis 2022, waren die beiden ein Paar im Sport. Züchterin der jetzt 17-jährigen Stute ist Lynns Mutter Margret.

Nach ihrer Tätigkeit im Gestüt Sachsen in Cavertitz übernahm sie 2015 den Bereich Leistungsprüfungen und Vermarktung im Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. In den folgenden Jahren arbeitete sie auch beim Streamingdienst clipmyhorse.tv, bevor sie 2022 wieder in die Pferdezucht zurückkehrte und beim Trakehner Verband ihre Tätigkeit aufnahm.

Nun geht es also zurück in die alte Heimat. „Ich freue mich auf neue Aufgaben, die Rückkehr in das DSP-Zuchtgebiet und darauf meine Erfahrungen in die weitere Entwicklung des Verbandes einbringen zu dürfen“, so die designierte Geschäftsführerin des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt.