Magische OSTWIND-Momente im Equilaland

Ende Januar starten im Equilaland in München die magischen OSTWIND-Momente. Ein Kinomarathon mit allen bisherigen Ostwind Filmen, eine Lesung der Autorin und ein Auftritt von Stargast Kenzie Dysli in der Equila Show stehen auf dem Programm. Die magischen Ostwind-Momente halten einiges Bereit für Pferde- und Ostwindfans. Hier gibt’s den Veranstaltungskalender und alles Wissenswerte zu den besonderen Specials.

Anlässlich des Kinostarts von „Ostwind – Aris Ankunft“ am 28.02.2019, feiert das Equilaland von Ende Januar bis Mitte Februar 2019 die OSTWIND-Momente im Equilaland.

Die Veranstaltungen im Überblick

Kino-Marathon OSTWIND 1 – 3

26./27. Januar 2019

Pack die Kuscheldecke ein, nimm dein kleines Schwesterlein – so oder so ähnlich lautet das Motto für den Kinomarathon, der schon Ende Januar stattfindet. Das Besondere an dem Marathon? Es gibt nicht nur die bisherigen drei Filme zu sehen. Noch bevor der neue Film in den Kinos startet, gibt es einen exklusiven Einblick in eine ausgewählte Szene von „OSTWIND – Aris Ankunft“. Perfekt zum Einstimmen!

Der Marathon besteht aus den drei Ostwind Filmen, à 90 Minuten. Natürlich wird es zwischendurch kleine Pausen geben. Mit dem Ticket für den Kino-Marathon können ebenfalls alle anderen Attraktionen innerhalb der regulären Öffnungszeiten im Equilaland angeschaut werden.

OSTWIND Erfinderin und Autorin Lea Schmidbauer liest live aus „OSTWIND – Aris Ankunft“

02./03. Februar 2019

Lea Schmidbauer ist die Autorin und Drehbuchschreiberin aller Ostwind-Filme und Bücher. Die inspirierende Lesung findet im Equilaland Pferde-Kino statt. Nach der circa einstündigen Lesung können vor Ort Bücher gekauft und direkt von der Autorin signiert gelassen werden. Mit dem Ticket zur Lesung kann, genau wie beim Kino-Marathon-Ticket, das Equilaland im vollen Umfang besucht werden. Auch hier gibt es eine begrenzte Anzahl an Tickets.

Kenzie Dysli ist als Star-Gast bei der Show EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN

09./10. Februar 2019

Anfang Februar tritt neben weiteren Stars Kenzie Dysli in der EQUILA Show auf. Die Pferdetrainerin bildete nicht nur die Pferde für den Filmdreh aus, sondern doubelte zudem anspruchsvolle Reitszenen. Kenzie Dysli bringt Ostwind-Szenen live auf die Bühne, denn mit im Gepäck sind auch die Pferde-Stars aus dem Film. Die Arbeit mit ihren Pferden, Freiheitsdressur und Zirzensik sind nur an einem Wochenende in der Show zu sehen. Schnell sein lohnt sich – Tickets gibt’s hier.

OSTWIND – Aris Ankunft

Darum geht’s:

Durch einen Zwischenfall werden Mika (Hanna Binke) und ihr Ostwind auf eine harte Probe gestellt. Mikas Großmutter (Cornelia Froboess), Sam (Marvin Linke) und Herr Kaan (Tilo Prückner) versuchen unterdessen, Gut Kaltenbach am Laufen zu halten, wobei sie Unterstützung von der ehrgeizigen und scheinbar netten Isabell (Lili Epply) bekommen. Dann bringt Fanny (Amber Bongard) die impulsive und kratzbürstige Ari (Luna Paiano) nach Kaltenbach und sorgt damit für mächtigen Wirbel. Ari fühlt sich sofort von Ostwind angezogen und scheint eine besondere Wirkung auf den berühmten Hengst zu haben. Ist es möglich, dass Ostwind und Mika eine weitere Seelenverwandte auf Gut Kaltenbach finden? Und wird Ari es schaffen, Ostwind vor dem skrupellosen Pferdetrainer Thordur Thorvaldsen (Sabin Tambrea) zu schützen?