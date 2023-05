Mannheim: Info-Stewards stoßen bei erstem Einsatz auf großes Interesse

Die Info-Stewards der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sind Mittler zwischen den FEI-Stewards und der Öffentlichkeit. Ihre Aufgabe: Fragen bzgl. des Pferdesports und das entsprechende Reglement zu beantworten. Nach bereits mehrmaligen Einsätzen beim CHIO Aachen waren sie das erste Mal beim Maimarkt Turnier in Mannheim im Einsatz. Der Turnierchef zieht ein positives Fazit.

Das Maimarkt Turnier findet traditionell während des Mannheimer Maimarktes statt und war auch in diesem Jahr wieder Schauplatz für großen Dressur-, Spring- und Para-Sport. Unter anderem wurde der EEF-Nationenpreis im Springen ausgetragen. Das deutsche Team holte dabei Platz zwei. Eine Neuerung gab es in diesem Jahr jedoch: Zum ersten Mal waren auch Info-Stewards der FN vor Ort, die für Fragen der Zuschauer zur Verfügung standen. Sie nahmen dabei die Rolle ein, die Öffentlichkeit mit den FEI-Stewards zu verbinden. An die Info-Stewards konnten die Zuschauer beispielsweise Fragen zum Reglement und dem Pferdesport allgemein stellen. Der Service kam in Mannheim gut an, beim CHIO Aachen sind die Info-Stewards schon mehrfach zum Einsatz gekommen.

„Ich halte Transparenz für die Zukunft unseres Sports für unverzichtbar“, erklärte Turnierchef Peter Hofmann den Einsatz. Nach Abschluss des Turniers ist er weiterhin überzeugt von dem Konzept: „Mich hat total begeistert, auf wie viel Interesse das Thema gestoßen ist. Zuschauer, Stewards, Reiter und Medienvertreter haben viel Positives zurückgemeldet und wenn möglich möchten wir diesen Service im kommenden Jahr wieder bei uns anbieten“, lautete sein Fazit. „Wir alle als Pferdesport-Gemeinschaft müssen mit Kritikern ins Gespräch kommen, müssen Antworten geben und erklären.“

In Vergangenheit sind die Info-Stewards der FN bereits mehrfach beim CHIO Aachen zum Einsatz gekommen, wo sie auch in diesem Jahr wieder Teil des Turniers sein werden. Zudem werden auch die Europameisterschaften der Dressur und Para-Dressur Anfang Dezember in Riesenbeck eine Station dieses FN-Services sein.

