Marcus Ehnings Sandro Boy ist 30 und topfit!

Mit einem Post in den Sozialen Medien gratuliert Marcus Ehning seinem Erfolgspferd Sandro Boy zum 30. Geburtstag. Zwölf Jahre nach seinem letzten großen Auftritt erfreut der Hengst Pfleger, Besitzer und seinen ehemaligen Reiter mit bester Gesundheit

Auf dem Hof von Rudolf Meyer im oldenburgischen Emstek erblickte Sandro Boy am 5. März 1993 das Licht der Welt. Seine Mutter Wiadora stammt von Grannus-Argentinus ab. Sie soll später noch einem weiteren Weltpferd das Leben schenken: G and C Lagran v. Lancer II, geboren 1999. 2019 wurde der Oldenburger 29. der Weltmeisterschaften in Kentucky unter dem Venezuelaner Pablo Barrios. Zu diesem Zeitpunkt ist dessen älterer, „großer“ Bruder bereits sechsjährig und erfolgreich unter Manfred Herzog.

Josef Estendorfer aus Bayern hat Sandro Boy anlässlich der Oldenburger Körung 1995 erworben. Und zwar von niemand geringerem als Paul Schockemöhle. Der hatte die Nachkommen von Sandro, dem Holsteiner Halbblüter v. Sacramento Song xx fest im Blick. Schließlich deckte Sandro bei ihm in Mühlen. Schockemöhle wiederum hatte den großrahmigen Braunen mit dem schönen Gesicht auf der Fohlenauktion in Vechta 1993 ersteigert, aufgezogen und zur Körung gebracht.

Seinem neuen Besitzer dürfte der Hengst schon mit den Ergebnissen seiner Hengstleistungsprüfung erste Freude bereitet haben: Sandro Boy gewann mit 144,98 Punkten den Springindex und glänzte im Freispringen mit der Traumnote Zehn. Damals wurden die Hengste noch über 100 Tage getestet.

Sandro Boys Sportkarriere

Auch unter dem Sattel sollte die Karriere im Springsport erfolgreich weitergehen. Zunächst in Beritt von Manfred Herzog, der den Hengst von Klasse A bis S ausgebildet und erfolgreich vorgestellt hat. Zehnjährig wechselte der Springcrack dann in den Stall von Marcus Ehning. Im Februar 2003 starteten sie erstmals gemeinsam, in einem M-Springen im heimatlichen Borken. Mit Ehning im Sattel gelang Sandro Boy dann der internationale Durchbruch. Es folgten Siege wie der im Weltcup-Finale in Kuala Lumpur 2006 oder im Nationenpreis von Barcelona 2007. Zum letzten Mal in seiner Karriere stand Sandro Boy beim Großen Preis von München auf Platz Eins. Die Bilanz zum Karriereende: Insgesamt 14 Siege in internationalen Großen Preisen und eine Lebensgewinnsumme von über 1,2 Millionen Euro. 2011 wurde Sandro Boy aus dem Sport verabschiedet.

Züchterisch ist Sandro Boy ebenfalls erfolgreich. Obwohl nie übermäßig stark eingesetzt, bringt er es laut Statistik der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) auf 280 Sportpferde in Deutschland, von denen 47 in Klasse S erfolgreich gehen oder gingen. Das größte Aushängeschild der züchterischen Laufbahn von Sandro Boy ist die bei Josef Estendorfer geborene Sabrina. Die aus einer Landadel-Mutter gezogene Braune gewann unter Marcus Ehning knapp 850.000 Euro. Außerdem zählt zu den elf gekörten Söhnen des Weltcup-Siegers der Holsteiner Sandro junior, Siegerhengst der Holsteiner Körung 2017.

Mittlerweile im Besitz der NYBOR Pferde GmbH & Co.KG, den langjährigen Sponsoren von Marcus Ehning, durfte Sandro Boy am vergangenen Wochenende seinen 30. Geburtstag feiern. Über Instagram teilte das Team von Sportpferde Ehning mit, dass er und das gesamte Team sich über die Gesundheit des Hengstes freuen. In Gesellschaft von Pony-Freund Max wurde dem Superstar ein ausgiebiges Buffet an Kuchen und Äpfeln bereitgestellt.

Auch der St.GEORG wünscht alles Gute zum 30. Geburtstag, Sandro Boy!

Tina Gummar