Marcus Hermes‘ Burg-Pokal-Finalist De Massimo nun unter Juniorin

Die deutsche Juniorin Stella Hagedorn ist nun als Besitzerin von Marcus Hermes‘ Burg-Pokal-Finalist De Massimo NRW eingetragen. Sie stellte den Schimmelhengst am Donnerstag auch schon mit Erfolg auf Turnier vor.

Und zwar am Mittwoch in Münster in einer Dressurprüfung der Klasse M. Der Dankeschön-Sohn tanzte unter seiner 15-jährigen Reiterin zur Wertnote von 8,3. Damit sicherten sich die beiden den Sieg in dem immerhin 31-köpfigen Starterfeld. Für Stella Hagedorn war das die erste M-Dressur überhaupt. International ritt sie 2021 eine Handvoll Springprüfungen, mit dem Deutschen Reitpony Docelli und der nun achtjährigen Van Vivaldi-Tochter Viva la Vida R war sie national schon bis Klasse L** erfolgreich. Nun hat sie mit De Massimo ein Pferd mit reichlich Potenzial für den Nachwuchssport unter dem Sattel.

Alle Ergebnisse vom Agravis Cup Münster finden Sie hier.

Über De Massimo

De Massimo ist ein nun zehnjähriger westfälischer Hengst aus einer Showstar-Mutter. Gezogen wurde er von Christiane Wiens in Warendorf. Erst fünfjährig kam De Massimo in den Sport, unter Sabrina Schrödter gewann er gleich in seiner ersten Saison drei von vier Dressurpferdeprüfungen der Klasse L, war ein Jahr später bei seinen beiden Starts auf M-Niveau siegreich ebenso wie 2020 auf M**-Niveau. Fortan übernahm Marlene Sieverding die Zügel des Schimmels und war erfolgreich auf S-Niveau unterwegs, ehe er zu Marcus Hermes wechselte.

Der Musterschüler machte unter Hermes da weiter, wo er aufgehört hatte und platzierte sich mehrfach in S-Dressuren. Auf dem Weg zum Finale des Nürnberger Burg-Pokals brauchte es ein paar Anläufe, aber mit dem Sieg im St. Georg Special in Bettenrode qualifizierte sich der damals neunjährige Dankeschön-Sohn schließlich für das Finale in Frankfurt. Dort jedoch blieb Marcus Hermes und De Massimo zunächst das Glück verwehrt als Chefrichterin Ulrike Nivelle bei De Massimo in der Einlaufprüfung Blut in der Fesselbeuge sah. Es sei eine Maukeinfektion gewesen, die sich geöffnet hat. Im Finale konnte De Massimo sein Potenzial aber zeigen und belegte am Ende Rang acht.

Zuerst hatte Eurodressage über den Reiterwechsel berichtet.