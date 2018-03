Mark Todds Badminton-Sieger Land Vision ist tot

Land Vision hatte maßgeblichen Anteil am Comeback der neuseeländischen Vielseitigkeitsikone Mark Todd. Nun ist der Schimmel mit 17 Jahren gestorben.

Seine letzten Jahre verbrachte der Schimmel als Ausreitpferd für Mark Todds Frau Carolyn. Land Vision ging nicht lange im Sport, obwohl Mark Todd sagt: „Er war zweifelsohne eines der talentiertesten Pferde, die ich je geritten bin.“ In Summe waren es nur drei Jahre. Aber in dieser Zeit war der in Neuseeland gezogene Schimmel v. Broadstone Landmark erfolgreicher als so mancher Kollege während seiner gesamten Karriere. Praktisch jeder Start war eine Platzierung.

Oliver Townend war der erste, der Land Vision international vorstellte. 2008 gewann er mit ihm erst den CIC2* in Strzegom und dann den CCI2* in Hartpury – beide Male mit dem Dressurergebnis.

2009 übernahm dann Mark Todd die Zügel. Auch hier: erster Start, erster Sieg, diesmal beim CIC2* in Somerly Park. Der Rest der Saison verlief dann weniger erfolgreich mit den ersten Einsätzen auf Drei-Sterne-Niveau, bei denen die beiden zwar ins Ziel kamen, aber mit mäßigen Resultaten und zum Teil auch mit Verweigerungen.

Daraufhin ließ Todd den Schimmel fast ein Jahr lang pausieren. Erst im Herbst 2010 griffen sie wieder an. Und siehe da: erster Drei-Sterne-Sieg in Blenheim, gefolgt von Platz zwei in Boekelo.

Die Saison 2011 begannen sie international mit einem vierten Platz beim CIC3* in Belton und einigen nationalen Einsätzen in England. Danach folgte der erste Vier-Sterne-Einsatz. In Badminton. Land Vision gewann. Es war sein letztes großes Turnier. Und für Todd der erste Badminton-Sieg nach seinem Comeback. Er sagt: „Aufgrund gesundheitlicher Probleme haben wir nie sehen können, wie gut er tatsächlich ist.“

So musste Todd auch bei den Olympischen Spielen in London auf sein bestes Pferd verzichten. In den folgenden Jahren war Land Vision immer mal wieder national im Einsatz, zuletzt 2016. Aber es gelang nicht, ihn konstant fit zu halten. Somit war ein Comeback im Spitzensport nicht möglich.