Martin Fuchs‘ Clooney wegen Kolik operiert

Das Schreckgespenst eines jeden Pferdehalters hat wieder zugeschlagen: Kolik. Diesmal traf es das Spitzenpferd des Schweizer Springreiters Martin Fuchs, Clooney.

Auf seiner Homepage berichtet Fuchs, dass der zwölfjährige Schimmel am Abend des 5. April in der Tierklinik Zürich wegen einer Kolik operiert wurde. Der Eingriff sei ohne Komplikationen verlaufen. Der Wallach sei nach der Vollnarkose wieder auf den Beinen. „Wir alle drücken meinem Liebling die Daumen und hoffen auf eine vollständige Genesung.“

Allein in diesem Jahr hatte Fuchs mit Clooney schon zwei Fünf-Sterne-Springen gewonnen, in Basel und in Zürich. Zudem verdankt Fuchs dem Schimmel zwei Mannschaftsbronzemedaillen bei den Europameisterschaften 2015 und 2017. Clooney, in seiner Heimat auch als „Die Nuller-Maschine“ bekannt, war übrigens unser Pferd des Monats in St.GEORG 3/2018.

Wir drücken dem Schimmel, der übrigens von Jana Wargers in den internationalen Sport gebracht worden war, ganz fest die Daumen!

www.martinfuchs.ch

Erst vor wenigen Wochen hatte der Niederländer Robert Vos sein Spitzenpferd Carat wegen einer Kolik verloren.