Martin Fuchs‘ Cristo ist verkauft

Für den Schweizer Martin Fuchs hieß es dieser Tage Abschied nehmen: Eines seiner Spitzenpferde, der OS-Wallach Cristo, ist verkauft. Er soll zukünftig als Lehrmeister dienen.

Der zwölfjährige Cristo wechselt über den großen Teich. Seine neue Reiterin ist die US-Amerikanerin Samantha Kasowitz, die bei Missy Clark und John Brennan auf der Reitsportanlage North Run trainiert. Die 20-Jährige war bereits international auf CSI2*-Niveau erfolgreich und konnte sich zuletzt in Wellington (USA) gut platzieren.

Mit Cristo hat sie nun einen tollen Lehrmeister für die größeren Aufgaben zur Verfügung. Der Cristo-Stakkato Sohn kam auf dem Gestüt Lewitz zur Welt. Seine ersten Turniererfahrungen sammelte er unter der Ungarin Mariann Hugyecz und deren Landsmann Ákos Petheo. Vor drei Jahren übernahm ihn dann Martin Fuchs, das Paar erreichte zahlreiche Platzierungen und Siege auf Fünfsterne-Niveau. So waren sie 2018 unter anderem Zweite im Championat von Donaueschingen. Auch in 2019 waren die beiden schon in Basel und Wellington siegreich.

Auf Instagram verabschiedete sich der Schweizer nun von dem Wallach: „Auf Wiedersehen mein kleiner Star! Drei Jahre lang warst Du das loyalste Pferd überhaupt. Genieße deinen neuen Job bei Samantha Kasowitz und bring ihr bei, wie es gemacht wird! Vielen Dank auch an North Run, dass ihr gut auf diesen kleinen Diamanten aufpasst!“