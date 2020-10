Martin Richenhagen erhält Deutsches Reiterkreuz in Gold

Richter, Turnierveranstalter und Unterstützer des deutschen Pferdesports: Martin Richenhagen hat sich in der Szene einen Namen gemacht. Für sein Lebenswerk ist er nun mit dem Deutschen Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet worden.

Das Deutsche Reiterkreuz in Gold wird von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verliehen. Die Laudatio für Martin Richenhagen hielt demnach FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach. „In Deinen zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten und als herausragender Förderer hattest Du in den letzten Jahrzehnten maßgeblichen Anteil am Erfolg des deutschen Pferdesports“, ehrte er den geschäftsführender Präsident von AGCO, der Muttergesellschaft von Fendt, der Ende 2020 in den Ruhestand gehen wird. Madeleine Winter-Schulze überreichte Martin Richenhagen das Reiterkreuz in Gold.

Vom Lehrer zum Topmanager

Schon früh entdeckte der 1952 in Köln geborene Martin Richenhagen seine Leidenschaft für die Pferde. Neben dem Studium der Theologie, Philosophie und Romanistik gab er Reitunterricht, legte sogar die Bereiterprüfung ab und ritt Dressurprüfungen bis zur Klasse S. Später war er auch als Richter auf internationalen Dressurturnieren im Einsatz und veranstaltete selbst verschiedene Turniere. 2008 übernahm Martin Richenhagen zudem die Funktion des Equipechefs der deutschen Dressurreiter beim CHIO Aachen und fuhr mit dem Dressurteam zu den Olympischen Spielen in Hongkong. Seit einigen Jahren ist er auch nebenbei im Verlagswesen tätig.

Bevor er in die Wirtschaft wechselte – und dafür noch einmal Betriebswirtschaft studierte –, war Martin Richenhagen als Gymnasiallehrer tätig. Dank seinem Engagement ist Fendt langjähriger Hauptsponsor der deutschen Nationalmannschaften in den olympischen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Schon 2010 wurde Martin Richenhagen für seine Verdienste von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit dem Deutschen Reiterkreuz in Silber ausgezeichnet. Vor drei Jahren wurde ihm außerdem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse für seine stetigen Bemühungen um die deutsch-amerikanischen Beziehungen verliehen. Martin Richenhagen lebt mit Frau Brigitte in Atlanta (USA).