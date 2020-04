Mary Kings Erfolgsstute Kings Temptress musste eingeschläfert werden

Ganz traurige Nachrichten von der britischen Vielseitigkeitsreiterin Mary King! Einen Tag nach der Geburt ihres achten Fohlens musste ihre langjährige Erfolgsstute Kings Temptress („Tess“) eingeschläfert werden.

Grund war eine Bauchfellentzündung. Die Stute war nicht mehr zu retten. Mary King ist tief traurig, Kings Temptress verloren zu haben. Sie hat die Stute v. Primitive Rising xx selbst gezogen und große Erfolge mit ihr gefeiert.

„Ich hatte das Glück, eine so wunderbare Stute gezüchtet zu haben, die mir und anderen ihr ganzes Leben lang bis zum Schluss so viel gegeben hat“, schreibt Mary King auf ihrer Facebook-Seite und ergänzt: „Sieg beim Fünf-Sterne-Turnier in Kentucky, Platz drei in Burghley, mein Reservepferd für die Olympischen Spiele in London und acht Fohlen plus so viele besondere Momente mehr …“ 2015 war Kings Temptress aus dem Sport verabschiedet worden. Sie wurde 20 Jahre alt.

Aber Tess hat ihr etwas hinterlassen: ein schönes, starkes Hengstfohlen, wie King berichtet. Es ist ein Sohn des Cosmo-Vaters Van Gogh. „Dessen Geburtsname war Vincent, also haben wir ihn (seinen Sohn) King Vincent getauft“, sagt Mary King, deren Pferde alle das Namenspräfix „King“ oder „Kings“ tragen.

Dafür, dass King Vincent groß und stark wird und möglicherweise einmal in die Hufspuren seiner Mama tritt, sorgt nun eine Ammenstute.

www.facebook.com/marykingeventer