Mautpflicht ab 2024 auch für Pferdetransporter? FN fordert Ausnahmeregelung

Die Bundesregierung möchte in Deutschland die Mautpflicht verschärfen. Die geplante Novelle soll ab 1. Juni 2024 in Kraft treten und wird neben den bisher üblichen 7,5 Tonnern auch Transporter ab 3,5 Tonnen zur Zahlung verpflichten – egal, ob da noch eine Anhängelast dazu kommt oder nicht. Die FN will sich dagegen wehren.

„Wider das Tierwohl, unfair und ökologisch kontraproduktiv“ nennt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) die geplante Novelle. FN-Präsident Hajo Erbel und Lobbyist Bernhard Feßler haben Bundesverkehrsminister Volker Wissing einen Brief mit Gegenargumenten überreicht.

Derzeit können Reiter, Züchter und Pferdehalter bis auf den Transporter selbst und ihren Sprit kostenfrei auf Deutschlands Autobahnen und Bundesstraßen ihre Vierbeiner transportieren. Wenn jedoch Kleintransporter ab 3,5 Tonnen ebenfalls unter die Mautpflicht fallen, könnte diese Zeit vorüber sein. FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach sieht das Tierwohl dadurch in Gefahr: „Es ist anzunehmen, dass Pferdebesitzer dann auf andere Straßen ausweichen werden und dafür längere Strecken in Kauf nehmen. Das kann niemand wollen, einerseits aus ökologischen Gründen nicht, andererseits, weil man beim Transport von Pferden am liebsten die kürzeste Strecke nimmt und solche mit vielen Kurven und häufigem Abbremsen und Anfahren meidet.“

Pferdetransporter gelten als angenehmeres Transportmittel für das Pferd gegenüber der Konstruktion Pferdehänger plus Zugfahrzeug. Die Maut könne Pferdehalter wieder mehr dazu verleiten, den Pferdehänger statt des Transporters zu bevorzugen, bemängelt Lauterbach.

Nicht zuletzt bringt eine Maut natürlich Kosten mit sich. Diese sind in den letzten Jahrzehnten für Amateure und Freizeitreiter, aber auch für Hobbyzüchter ohnehin schon gestiegen, so die FN. Lauterbach: „Gerade Pferdesportler sind in letzter Zeit von immensen Kostensteigerungen gebeutelt, die deutlich über die Steigerungsraten hinausgehen, die die gesamte Bevölkerung oder andere Sportler betreffen. Schließlich will der vierbeinige Sportpartner Pferd mitversorgt werden. Zu nennen sind hier einerseits die Preissteigerungen in der Grundversorgung mit Heu und Stroh, aber vor allem die Erhöhung der Tierarztkosten durch die Neufassung der Gebührenordnung, GOT.“

