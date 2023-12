Mechelen: Verabschiedung von Pieter Devos‘ Olympia-Bronze Partnerin Claire Z

Das Weltcup-Turnier im belgischen Mechelen war nicht nur das letzte Turnier des Jahres, sondern auch der letzte öffentliche Auftritt eines großartigen Springpferdes: Claire Z von Pieter Devos.

Claire Z ist eine 15-jährige Zangersheider Stute mit Holsteiner Wurzeln (v. Clearway-Coronado, Stamm 474A). Für den belgischen Springreiter Pieter Devos war sie eines der erfolgreichsten Pferde seiner Karriere. Wie er selbst sagt:

„Dieses Pferd bedeutet mir alles. Sie hat mir so viel beigebracht. Tatsächlich hat sie mich die wichtigsten Lektionen fürs Leben und in Sachen Horsemanship gelehrt. Und sie hat mir einen Kindheitstraum erfüllt mit der Olympiamedaille in Tokio. Es gibt so viel, wofür ich ihr danken muss, jenseits der sportlichen Erfolge.“

Dabei gab es auch davon eine Menge. Neben Mannschaftsbronze bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gehörten die beiden 2019 zum Team, das Gold bei der EM in Rotterdam gewann. Im Vorjahr siegten sie mit der belgischen Mannschaft beim Nationenpreis-Finale in Barcelon, gewannen Große Preise und holten unzählige Platzierungen.

Die Stute ging auch dieses Jahr noch Turniere, allerdings nur kleinere Prüfungen und das, ohne an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen zu können. Devos: „Während es für Claire natürlich die beste Entscheidung ist, ist traurig für unseren Sport. Mit Blick auf Paris hätte ich sie liebend gerne noch ein weiteres Mal mitgenommen. Aber wie auch immer, sie hat mir und unserem Land so viel gegeben in den vergangenen Jahren, dass sie uns nichts mehr schuldet und ich werde immer das Glück und Wohlbefinden meiner Pferde an erste Stelle stellen. Sie verdient das Allerbeste in ihrem Ruhestand und ich werde immer lieber ein Pferd zu früh als auch nur einen Tag zu spät in Rente schicken“, so Devos.

Reiter und Pferd verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Schon als Zweijährige auf der Weide sei sie ihm aufgefallen, sagt Devos. „Von dem Moment an wusste ich einfach, dass sie besonders ist. Aber für mich hat sie dem Wort ,besonders‘ noch eine weitere Bedeutung hinzugefügt.“

Sie sei nicht die einfachste Stute gewesen und es habe Aufwand und Zeit gekostet, ihr Vertrauen zu gewinnen. „Sie hat mich dazu gebracht, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Ich hatte noch nie ein Pferd, das mich so sehr auf die Probe gestellt hat wie sie. Aber sobald sie Vertrauen gefasst hatte, hat alles geklappt. Von da an hatte ich das Gefühl, dass alles möglich ist.“

Claire soll zuhause bleiben und ihre Rente gemeinsam mit anderen ehemaligen Erfolgspferden von Devos verbringen, den Wallach Espoir und Apart. Ob er mit ihr züchten will, stehe noch nicht fest. „Ich hoffe, dass wir eines Tages ein Fohlen aus ihr ziehen können, da ich den Eindruck habe, die Welt braucht mehr Pferde wie sie. Aber wir werden auf sie hören und es kommt wie es kommen soll. Das wichtigste für mich ist, dass sie es gut hat und glücklich ist und dass ich sie sehen kann, wann immer ich zuhause bin.“

Zuhause sind die Devos Stables.