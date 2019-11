Michael Jungs Pflegerin Lena Steger ist „ERM Groom of the Year“

Die Event Rider Masters haben den Pfleger, den Groom des Jahres gesucht und gefunden: Lena Steger, die sich um die Pferde von Michael Jung kümmert, ist die Glückliche.

Die Wahl zum „ERM Groom of the Year“ ist eine Publikumswahl. Die meisten Fans hatte Lena Steger, die gute Seele der Pferde von Michael Jung.

Der war dieses Jahr erfolgreich in der lukrativen Serie, gewann die Etappe in Wiesbaden und war Zweiter in Lignières. Erfolge, an denen Lena als Pflegerin großen Anteil hat! Nun kann sie sich über ein Preisgeld von 750 Euro freuen.

Platz zwei ging an Hannah Sparkles Watson, Ehefrau und Pflegerin des Australiers Sam Watson, gefolgt von Coriander Cousins, Pflegerin der Pferde des Gesamtsiegers der Event Rider Masters, Chris Burton.